Els socis del Nàstic tindran un 50% de descompte en el Barça-Espanyol de Supercopa

També es podran acollir a la promoció els socis del Barça i els de l'Espanyol, a partir d'avui mateix

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 13:50

El Nou Estadi acollirà la segona edició de la Supercopa de Catalunya, la qual enfrontarà el Barça i l'Espanyol i, a partir d’avui, els aficionats del Nàstic, del Barça i de l'Espanyol ja poden adquirir la seva entrada per al duel català. El fet de poder comprar ja les entrades és només per als socis de les tres entitats.



A més, els socis dels tres clubs tindran un 50% de descompte en el preu de les entrades, de forma que els que vulguin accedir a la zona de Tribuna podran fer-ho per 17,5 euros; els de preferent, per 12,5 euros i, els de Gol, 7,5 euros. És imprescindible que els interessats a adherir-se a la promoció mostrin el seu carnet per beneficiar-se'n.



Els aficionats que no siguin socis del Nàstic, Barça o Espanyol podran adquirir l’entrada a preu normal a partir del 10 d’octubre: 35 euros a Tribuna, 25 euros a Preferent i 15 euros a Gol.