Sosciathlon omple Salou d'esport i solidaritat

La segona edició de la cursa, que ha comptat amb més de 1.100 inscripcions, destinarà els fons recaptats a obres benèfiques

Gerard Faiges

Actualitzada 04/10/2016 a les 16:22

Salou ha estat l’escenari escollit per acollir les curses solidàries del Sosciathlon, que ha comptat amb tres disciplines; natació, ciclisme i atletisme. Els participants han pogut escollir entre dos recorreguts de 5 ó 10 km nedant, 8,5 ó 12 km en BTT i 5 ó 10 km de cursa a peu. L’objectiu d’aquesta cita, que ha superat les 1.100 inscripcions de la passada edició, és recaptar fons per a dues obres benèfiques, una de més coneguda com és la recerca en càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu; i una altra de petita com l’Alianza española de familias de Von Hippel-Lindau, que lluita per donar a conèixer aquesta malaltia minoritària.



Les inscripcions, que tenien un preu de 6 euros, han estat la font principal de la recaptació, a més de la creació del dorsal 0, utilitzat només per a recollir donacions lliures de participants i assistents a la jornada. Al punt de trobada d’aquesta segona edició de la cursa solidària hi havia diverses associacions que han ajudat en la recaptació del segon Sosciathlon, que també ha fet entrega de taps de plàstic a la Fundació Noelia. De moment no s’ha donat a conèixer la totalitat dels fons recaptats ja que encara els queda sumar-hi tot el que han guanyat durant l’acte.



Tant l’organització com les entitats beneficiades han volgut destacar la feina voluntària de l’associació i han remarcat que sigui dels pocs actes organitzats que destinin el 100% de la recaptació a projectes solidaris. Carlos Morillo, un dels artífex d’aquest Sosciathlon, s’ha mostrat molt satisfet amb el desenvolupament de la jornada i ha reconegut que “s’han superat les 1.100 inscripcions de l’any passat però l’important avui era ser solidari, cosa que s’ha assolit amb molt bona nota”. En finalitzar l’acte, l’organització ha donat a conèixer la seu del tercer Sosciathlon, que serà Cambrils. Precisament, segons Morillo, canviar de localitat cada any “permet seguir creixent i donar-nos a conèixer”, que és el que busca aquesta associació que va néixer fa poc més d’un any.



Al llarg del matí d’aquest diumenge 2 d’octubre han tingut lloc les diverses curses, amb sortida i arribada a la Plaça de les Comunitats Autònomes. El punt de trobada ha comptat, també, amb altres actes culturals i esportius, amb la presència dels gegants de Salou i Vila-seca, la música de la Txaranga Band Tocats, i zona de Zumba i Crossfit.