Òscar Cadiach anuncia la suspensió de l'ascens al Broad Peak

L'expedició s'ha cancel·lat per 'raons majors' produïdes al Pakistan

Actualitzada 04/10/2016 a les 16:26

Està previst que aquest diumenge es faci públic un comunicat, però a través de les xarxes socials i del programa de Tarragona Ràdio, 'El Pont de Mahoma', que actua com mitjà oficial, s'ha anunciat la suspensió de l'expedició d'Òscar Cadiach al Broad Peak.



Aquest segon intent d'aquest any de l'alpinista tarragoní per aconseguir el vuit mil del Karakorum s'ha vist frustrat, segons s'ha indicat, per 'raons majors' i imprevistos que s'han produït al Pakistan.



En aquesta expedició, Cadiach estava acompanyat del també tarragoní, l'empresari de geladeries, Raffa Olivier.