El Nàstic es queda sense Madinda pel partit de Martínez Valero

El gabonès, igual que que Kakabadze i Djetei, tenen compromisos internacionals

Actualitzada 02/10/2016 a les 21:54

El Nàstic tindrà tres baixes de cara als dos pròxims duels, el de dimecres de Copa Catalunya a Sant Andreu i el de dissabte al Martínez Valero contra l’Elx. Tenint en compte que la competició catalana no és una prioritat pel club, el que sí preocupa és que no podran estar disponibles de cara a un duel vital en Lliga, no pel rival, sinó per la urgència que té el conjunt tarragoní de començar a sumar punts.



De les tres baixes, la més preocupant és la de Lévy Madinda, el qual no podrà estar present en els duels, igual que els seus companys, per compromisos internacionals. El de Gabón jugarà la tercera fase classificatòria davant del Marroc, en un duel que es desenvoluparà aquest pròxim dissabte, a partir de les cinc de la tarda.



Madinda és un futbolista absolutament imprescindible en els esquemes de Vicente Moreno i, per això, la seva baixa és més que sensible. Al costat de Tejera, l’africà s’ha tornat a consolidar, i la seva baixa serà molt difícil de suplir. Zahibo és l’únic futbolista a la plantilla del Nàstic amb característiques semblants, encara que probablement serà Xavi Molina el que el substituirà al Martínez Valero.



Un altre futbolista que no estarà disponible és Otar Kakabadze, qui haurà de disputar fins a dos compromisos internacionals. El georgià haurà de mesurar forces contra Irlanda el dijous, a tres quarts de nou de la nit, mentre que haurà de tornar a posar-se les botes tres dies després, diumenge, a partir de les sis de la tarda, quan mesurarà forces contra Geòrgia. El lateral ha participat en els dos darrers partits del Nàstic, i estava començant a entrar en els plans de Vicente Moreno.



Finalment, Mohammed Djetei també estarà absent aquesta setmana. El futbolista camerunès disputarà el primer partit del grup B de la mateixa competició el diumenge, a dos quarts de deu de la nit, i ho farà davant d’Argèlia.



Després del duel disputat aquest dissabte contra el Sevilla Atlètic, tots tres jugadors van marxar per concentrar-se amb les seves respectives seleccions i tornar en les millors condicions possibles.