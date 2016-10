El CBT comença per la porta gran

Derrota el Zornotza 74-90

El CB Tarragona 2017 venç el Zornotza 74-90 en l'estrena lliguera dels de Berni Álvarez. El partit va començar amb molts nervis per part dels dos equips. Cap dels dos equips es trobava còmode damunt de la pista. Va ser Zornotza qui va aconseguir asserenar-se primer i agafar el control del partit gràcies també a l’efectivitat en el tir exterior.



Els tarragonins es van anar refent i va aconseguir gràcies a una bona defensa agafar una petita renda al marcador, 10-15. Quan faltaven poc més de dos minuts pel final del primer quart i després que Zornotza igualés el partit a 15, Berni va demanar el seu primer temps mort del partit.



L’equip va reaccionar i l’aportació ofensiva sobretot de Dani Martínez (22 punts al final del partit) i Salim Gloyd (18 punts al final del partit), amb tres triples entre els dos, l’equip va aconseguir arribar al final del primer quart amb una clar 17-27.





Però l’alegria va durar poc. A l’inici del segon quart va aparèixer el gran perill ofensiu del l’equip basc. Gantt que fins el moment havia estat apagat. Amb només tres minuts va aconseguir 9 punts consecutius que van posar el marcador en un ajustat 26-27. Berni obligat a demanar el seu segon temps mort, va aconseguir parar el parcial, però el partit tornava a estar igualat. Els dos equips canviaven cistelles, arribant-se a la mitja part amb un ajustat 39-41.



El tercer quart no va començar malament. L’equip es trobava còmode en atac i amb una bona defensa, aconseguia tornar a agafar una petita renda al marcador (44-53). A part la quarta falta personal de Gantt, va obligar al tècnic local a reservar-lo a la banqueta.



Però aquí no es va acabar la reacció. Dani Martínez va aparèixer de nou. Tres triples seus van obrir una diferència important al marcador, 51-64. Zornotza evidentment no va deixar que la diferència s’ampliés i en algun moment va aconseguir baixar del llistó dels deu punts, però al final del tercer quart es va arribar amb 58-69.



Quedaven deu minuts per confirmar el treball fet. La sensació general al pavelló de Gernika, es que ho tornava a aparèixer el Gantt del segon quart o el partit podia agafar un clar color blau. L’entrenador local va tornar a posar en pista a l’aler americà, quan només havia passat un minut del inici del darrer quart. Totes les mirades anaven cap a ell, però Xavi Hernàndez el va defendre de forma excel·lent durant els seus primers atacs i Zonotza es va anar apagant poc a poc.



La diferència s’acostava als vint punts, 64-83 amb poc més de quatre minuts per jugar. El partit estava encarrilat i només s’havia de tancar. Berni en un temps mort demanava calma i cap fred als seus jugadors. L’equip local es va posar a pressionar tota la pista, aconseguint retallar les diferències fins els tretze punts, 70-83, quan faltaven dos minuts pel final, però la reacció local es va quedar aquí.

Al final 74-90. La primera victòria de la temporada va viatjar cap a Tarragona i sobretot les bones sensacions que va donar l’equip.