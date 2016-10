El Reus Deportiu es desfà del Caldes (5-3)

Primera victòria de la temporada dels reusencs

Redacció

Actualitzada 01/10/2016 a les 23:11

El Reus Deportiu s'imposa per 5 a 3 al CH Caldes amb gols de Marc Torra (2), Raul Marín, Albert Casanovas i Matías Platero. En el primer minut de partit ja s'entreveia que seria un matx amb gols.



Cinc segons després del xiulet inicial, Xavi Rovira ja avançava al CH Caldes amb un bon xut llunyà. Però abans que es complís el primer minut, Marín empataria el partit. L'electrònic no es tornaria a moure fins a la segona meitat. Al minut 27 Matías Platero culminaria una gran jugada individual rematant al segon pal. Però 3 minuts més tard, el CH Caldes empataria de nou mitjançant Xavi Rovira. Pocs instants després es repetiria la mateixa dinàmica: Gol de Marc Torra al 32 i empat de Roger Acsensi al 36.



Un penal al minut 43 li donaria l'opció a Casanovas de tornar a avançar al Reus Deportiu al marcador, i el reusenc no fallaria, enviant la bola a l'escaire. En els instants finals de partit, els dos equips han disposat d'una falta directa cada un degut a la 10a falta de l'equip rival. El primer ha estat Raul Marín, i tot i que no ha pogut batre Cesc Campor, Torra arribaria per anotar el 5-3 en el refús. Pedro Henriques estaria encertat, i aturaria a directa a Xavi Rovira, estalviant-li al Reus uns últims minuts de patiment. El proper partit del Reus Deportiu La Fira serà el dissabte vinent a Igualada, a les 13h.