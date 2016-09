El Reus Deporitu vol ser imparable a casa

Els reusencs volen començar agradant als seus derrotant el Caldes (21 hores)

El Reus Deportiu La Fira rebrà la visita aquesta nit, a partir de les nou, del Recam Làser Club Hoquei Caldes, en el que serà el primer partit dels roig-i-negres a casa d’aquesta temporada.



Els d’Enrico Mariotti voldran sumar els tres punts, primer, per acumular-ne quatre en el seu caseller i, després, per oferir el primer triomf als seus després d’un inici que no era l’esperat.



El Reus Deportiu va començar el campionat lliguer empatant a la pista del Club Patí Voltregà, en una jornada en la qual l’únic equip dels candidats al títol que va guanyar va ser el FC Barcelona Lassa, que es va imposar contra el Moritz CE Vendrell a pista contrària.



Els reusencs van dominar en tot moment a la pista del Voltregà i, tot i que van començar manant en el marcador, no van ser capaços d’emportar-se els tres punts. De fet, la diana dels osonencs va baixar completament la moral d’un equip que pensava que tenia el partit guanyat i que no va assolir el seu objectiu.



Per la seva banda, el Caldes va aconseguir el mateix resultat que el seu rival. Va ser a pista pròpia, i contra el Cafès Novell Club Patí Vilafranca Capital del Vi, en un altre partit que va resultar molt disputat.