El Nàstic topa amb els pals i ensopega amb el Sevilla Atlètic (1-1)

Tejera i Uche disparen a la fusta, mentre que Saja salva l'equip d'una nova derrota

Actualitzada 01/10/2016 a les 20:32

Saja torna a salvar al Nàstic d’una derrota. El porter argentí ha estat providencial a la mitja hora de joc desviant un remat de Carlos Fernández, mentre que en el 94’, ha evitat un gol del mateix futbolista.



El que no ha pogut evitar és una nova ensopegada del Nàstic, que s’ha deixat dos punts en empatar contra el Sevilla Atlètic (1-1) en un duel en el qual Uche ha avançat els locals als set minuts, però poca estona més tard s’ha trobat la igualada amb la diana de Bernardo.



Un dels majors dubtes a l’hora d’intentar encertar l’onze inicial que presentaria avui Vicente Moreno era a l’eix de la defensa. La parella Molina-Suzuki va desaparèixer en el duel contra el Saragossa en favor de la Iago Bouzón-Lopo, que va ajudar a mantenir la porteria zero. L’entrenador del Nàstic va mantenir aquest segon duo a Còrdova i, la derrota a terres andaluses, mantenia viva la incògnita. Al final, ni una cosa ni l’altra. Bouzón i Suzuki han estat els escollits.



L’altra novetat a la rereguarda era el retorn de Gerard Valentín. No era una gran sorpresa, ja que el carrilet va ser baixa a Còrdova per unes molèsties, no per cap raó tècnica. En el centre del camp, Vicente Moreno ha renunciat a jugar amb extrems específics, i ha sortit al camp amb Muñiz a la dreta i Lobato a l’esquerra. Tots dos, futbolistes de molta qualitat, però sense destacar per la seva velocitat. A dalt, la fórmula dels dos davanters, amb Álex López i Ike Uche.



Ha començat molt fort el Nàstic, ja que als dos minuts de joc ha tingut una ocasió clara. Muñiz ha disparat molt alt un centre de Lobato des de la dreta. Estava sol el mitja punta, però no ha pogut apuntar amb claredat. A la següent ocasió ha arribat el gol d’Uche, el segon en el seu compte particular. L’africà ha aprofitat una gran passada a l’espai d’Álex López per enviar al fons de la xarxa una diana que aportava tranquil·litat.



No ha durat gaire, però, aquesta calma, ja que en el 19’ Bernardo Cruz ha empatat. Ha estat una falta lateral en la qual el central sevillista s’ha trobat completament sol i, des de lluny, ha rematat de cap. Començava a no trobar-se còmode un Nàstic que ha tingut moments dolents, ha patit a la primera meitat. Tejera, al centre del camp, portava tot el joc dels locals i ho feia de forma més que notable. No acompanyaven, però, els seus companys, i Álex López es limitava a lluitar-les totes a dalt.



Quan pitjor estava el Nàstic ha hagut d’aparèixer el de sempre. Saja ha hagut de treure una de les seves mans per evitar el segon dels andalusos. Ha estat en el 31’, quan Carlos Fernández ha rematat caient al terra, i els punys del porter han impedit el gol.

A la segona meitat, s’ha notat l’ansietat dels de Vicente Moreno. El gol no era necessari, sinó obligatori. A punt ha estat d’arribar als vint segons e la represa. Tejera, el millor en el joc de construcció dels catalans, s’ha trobat amb una esfèrica a la frontal i, sense pensar-s’ho ha disparat, connectant amb el travesser.



Els tarragonins, però, s’han anat diluint en el joc, tret de la part final, quan han pogut guanyar. Ike Uche, en el 64’, s’ha adormit en rebre una pilota a dins de l’àrea i, al final, ha topat amb la fusta. El seu xut l’ha desviat el porter Soriano, amb la suficient força com perquè la pilota no entrés.



El final de l’enfrontament, entre targetes i intents de pèrdua de temps dels sevillistes, ha estat boig. Encara hauria estat pitjor si Carlos Fernández hagués estat una mica més encertat en el 94’. Ha marxat de Iago Bouzón, però el seu xut l’ha desviat, com no, Saja.



FITXA TÈCNICA



NÀSTIC

Saja, Gerard Valentín (Kakabadze, 81'), Suzuki, Iago Bouzón, Mossa Muñiz (Jean Luc, 52'), Lévy Madinda,, Tejera, Lobato (Rharsalla, 59'), Álex López i Uche.



SEVILLA ATLÈTIC

Soriano, Carmona, Diego González, Bernardo, Matos, Yan, Schetino, (Fede, min.52), Carrillo, Boutobba (Pozo, min.67) (González, min.88), Lasso i Carlos



GOLS

1-0, Uche (7'). 1-1, Bernardo (19').



ÀRBITRE

Dámaso Arcediano Monescillo (Castellano-manxec). Va mostrar la targeta groga als locals Muñiz, Valentín, Mossa i Iago Bouzón; i als visitants Carrillo (2, 93'), Matos, Bernardo, Diego (min.80), Carrillo i Soriano.



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir 5.206 espectadors.