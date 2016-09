Vicente Moreno: «Si guanyem, estic segur que serà un punt d'inflexió»

El técnico del Nàstic confia plenamente en la victòria demà, contra el Sevilla Atlètic (Nou Estadi, 18 h)

Actualitzada 30/09/2016 a les 13:52

Tot i la mala situació de l'equip i els resultats tan negatius d'aquest inici de temporada, no perden l'esperança ni deixen de confiar en la remuntada. El Gimnàstic de Tarragona no ha estat capaç de guanyar cap partit dels set disputats i, tot i això, «els ànims són els millors possibles». Així ho explicava l'entrenador del Nàstic, un Vicente Moreno que és ben conscient que van pel bon camí tal i com estran treballant en els entrenaments.



«Voldríem estar millor, però la situació és la que és», ha apuntat el migdia d'aquest divendres, a què ha afegit que «la confiança la tenim al cent per cent».



El rival de demà és un Sevilla Atlètic que visitarà el Nou Estadi demà a partir de les 18 hores en un enfrontament molt dur, tal com ha avançat l'entrenador. «Sempre que jugues contra un filial és una arma de doble fil. Són jugadors joves, que han de madurar, anar formant-se, i amb molta capacitat de millora».



«És l’únic equip de tot el futbol professional que té un filial en lliga professional», ha explicat el tècnic, el qual creu que, tot i la dificultat del partit, «si donem el nivell que hem de donar a casa, la victòria és a prop.

Volem estar a l’alçada de la gent que tenim al voltant».



«Si guanyem, estic segur que serà un punt d’inflexió», diu Vicente Moreno, qui pensa fermament que una victòria farà canviar la dinàmica d'un equip que no ha començat amb bon peu.



A banda de les baixes ja conegudes de Manolo Martínez, Manolo Reina, José Carlos i Juan Delgado, «tenim altres jugadors amb molèsties» que no podran en la convocatòria. Tot i això, no ha especificat quins són aquests.