La Tàrraco Arena Plaça, a màxima potència

Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, Takahisa Fujinami i Jaime Busto visiten Tarragona

Actualitzada 30/09/2016 a les 21:04

Els pilots de l'equip Repsol Honda han passat el dia a Tarragona on, aquest vespre, s'han mostrat davant dels seus en una exhibició que ha tingut lloc a la Tàrraco Arena Plaça.



Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, Takahisa Fujinami i Jaime Busto, de diferents disciplines però amb el mateix esperit guanyador, han fet les delícies dels assistents a la TAP, que gairebé han omplert les graderies de l'antiga Plaça de Toros. Entre 3.500 i 4.000 persones, segons l'organització, han assistit a una cita que tenia un únic objectiu, que era el d'ajudar a l'escola Solc, en l'acte organitzat per Repsol.



Tant Márquez com Pedrosa, els més aclamats, s'havien de limitar a mostrar-se als seus, ja que l'exhibició era de trial, i l'han realitzat els altres tres esportistes, que practiquen aquesta modalitat. Ambos se han limitado a mostrarse después de la exhibición.



Sense dubte, Marc Márquez ha estat l'estrella de la proposta. El pilot de Cervera ha manifestat davant dels mitjans abans d'iniciar-se l'espectacle que ''mai havia estat a la Tàrraco Arena Plaça, però Tarragona té molts llocs per conèixer''. A mateix temps, Márquez s'ha mostrat prudent sobre les seves possibilitats al Mundial de Moto GP, del qual ha comentat que ''hem d'anar amb compte, perquè ara hem de fer servir el cap més que mai''.



Per la seva banda, Dani Pedrosa, que també competeix a la màxima categoria sobre dues rodes, ha reconegut que ''no ha estat una bona temporada en general'', pel que espera recuperar-se i mostrar el seu millor nivell.



Finalment, Toni Bou, pilot de trial, ha parlat sobre el tarragoní Albert Cabestany, un dels seus màxims rivals, del que ha comentat que ''conec Tarragona perquè tinc molt bona relació amb l'Albert''.