Guanar per treure's un pes de sobre

Al Nàstic només li val la victòria aquesta tarda (18 hores) contra el Sevilla Atlètic.

Actualitzada 30/09/2016 a les 20:58

El Nàstic s'hi juga molt aquesta tarda (18 hores) en el duel que ha de disputar contra el Sevilla Atlètic al Nou Estadi.



A les alçades de temporada en què ens trobem un triomf no hauria de ser obligatori, però sí que ho resulta per a un Nàstic que encara no sap que és sumar tres punts en un únic duel, situació que l'ha relegat al «fanalet vermell» de la categoria de plata.



El rival dels tarragonins, el Sevilla Atlètic, acumula set punts a la taula classificatòria, i viu fora de la zona de descens. Són quatre els punts que tenen els tarragonins en set jornades disputades, massa pocs per a un equip que vol consolidar-se a la categoria.



Per poder afrontar el duel, Vicente Moreno tindrà les baixes de sempre, a les quals s'hi ha de sumar la de Juan Delgado, que se li va sortir l'espatlla a Còrdova, i no podrà participar.



Manolo Martínez, Manolo Reina, José Carlos i Stephane Emaná no podran concursar, encara que els dos darrers estan a prop de reaparèixer.