Més de 600 inscrits a la Women Race El Corte Inglé

El dimecres 5 d'octubre es tancaran inscripcions

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 12:17

Més de 600 persones ja s’han inscrit a la tercera edició de la Women Race El Corte Inglés, una cursa solidària i amb un marcat caràcter festiu i popular que transcorre pels carrers més cèntrics de Tarragona i que se celebrarà el diumenge dia 9 d'octubre. Al voltant d’aquesta cita, El Corte Inglés ha preparat diferents activitats gratuïtes obertes a tothom.



Per altra banda, aquest dissabte, a les 12.00 hores, a la Rambla President Companys, hi haurà una master class de zumba a càrrec dels monitors Luis Costa i Ray Sorroche. Per altra banda, el dimarts 4, a les 19.00 hores, la sala Àmbit Cultural acollirà una xerrada sobre nutrició a càrrec del conegut nutricionista i autor del llibre Paleo dieta para deportistas, Marc Vergés. L’endemà, a la mateixa hora, la psicòloga i coordinadora d’AFANOC Tarragona, Naiara Mestres, parlarà dels factors emocionals en el càncer infantil.



Totes aquestes activitats estan relacionades amb la cursa, les inscripcions de la qual es tancaran el pròxim dimecres, dia 5 d'octubre.