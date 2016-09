La Pobla de Posse necessitarà remuntar en caure contra el Badalona 0-2

Els visitants van sentenciar l’eliminatòria a la primera meitat, amb gols d’Oliva i de Moha

El CF Pobla de Mafumet cau derrotat, 0-2, en l’anada de la Copa Federació davant del Badalona, pel qual el filial del Nàstic es complica, i molt, la final. L’equip s’encomana a la tornada, que es disputarà la setmana vinent a terres badalonines.



La primera diana dels badalonins va arribar als 24 minuts de joc, a càrrec de Gerard Oliva. Va ser una triangulació entre Moha, Canelada i el golejador, que va rematar de cap i va batre el meta Perales.



Els badalonins van mostrar la seva superioritat des de l’inici, ja que es tracta d’un equip de superior categoria, i es va acabar notant al camp. La segona diana va arribar a set minuts del descans, quan Moha es va internar per banda esquerra, va retallar davant de Pol Valentín i, ell mateix, va afusellar Perales, sentenciant l’eliminatòria en els primers 45 minuts.



Martín Posse, però, no es va rendir, i el seu equip es va bolcar a l’àrea rival, buscant retallar distàncies i obrir una mica l’eliminatòria. A falta de tres minuts pel final del duel, el visitant Gerard Oliva va veure la vermella directa per una entrada a Arturo.