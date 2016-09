El CBT passa a anomenar-se CB Tarragona 2017 per donar suport als Jocs Mediterranis

Ajuntament, Jocs i CBT escenifiquen al Serrallo un acord que servirà per ajudar a difondre la ciutat i aquest esdeveniment esportiu

Actualitzada 28/09/2016 a les 19:18

Els Jocs Mediterranis continuen buscant una major difusió de cara al pròxim estiu, quan se celebrarà aquest esdeveniment esportiu, tant a la ciutat de Tarragona com a localitats properes.



Per aquest motiu, el club de bàsquet de la ciutat per excel·lència, el CBT, ha escenificat aquesta tarda, al pavelló del Serrallo, un acord amb l’organització dels Jocs per tal d’ajudar a aquesta difusió, més que necessària.



Durant aquesta temporada, tots els conjunts del club tarragoní es passaran a anomenar Club Bàsquet Tarragona 2017, de forma que cada vegada que un equip del club cebetista visiti qualsevol localitat o ciutat, la marca 2017 hi estarà representada.



L’acte que ha servit per posar en escena aquest acord ha aplegat també tots els jugadors de la base del club (tots aquells que han pogut acudir a la cita). Nens i nenes del club, acompanyats del Tarracvs, la mascota dels Jocs, han escoltat les paraules de l’alcalde de Tarragona, un Josep Fèlix Ballesteros que s'ha posat la samarreta del CBT, ja lluint el logo del 2017, i va agrair el treball que està realitzant el club. «Moltes gràcies per tenir aquesta paciència a l’hora de fer projectes amb recursos tan escassos», ha manifestat.



També s'ha mostrat molt orgullosa la presidenta del club blau, una Loli Salas que apuntava que «per a nosaltres, com a club, és una manera de donar suport a Tarragona 2017 i també ens serveix per implicar-nos en aquest projecte».



A l’acte també hi han assistit, entre d’altres, la regidora d’Esports, Maria Isabel Negueruela; el regidor de Tarragona 2017, Javier Villamayor; Pere Valls, un dels engrescadors del projecte, i tota la plantilla del primer equip acompanyada, per descomptat, del tècnic, Berni Álvarez.