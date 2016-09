«La culpa del que està passant és al cent per cent dels jugadors»

El migcampista barceloní, que es mostra agraït i se sent valorat per la renovació que li ha ofert el club, explica que els jugadors són conscients de la seva responsabilitat en la mala ratxa de resultats de l’equip.

Actualitzada 27/09/2016 a les 21:19

El cervell grana amb una trajectòria de luxe

EI centrecampista Sergio Tejera (Barcelona, 1990) va incorporar-se a les files grana com un dels fitxatges del mercat d’estiu de la temporada 2015-16, amb contracte per un sol curs, i ampliava enguany la vinculació fins al 2018. El jugador arribava al Nàstic després de rescindir el seu contracte amb el RCD Espanyol, tot i que en les dues temporades anteriors havia defensat la samarreta del Deportivo Alavés a Segona. Amb 26 anys ja és un futbolista contrastat i destaca per la seva visió de joc i el bon tracte de pilota. La seva posició és la de mig centre, però també pot actuar com a interior dret. Cal destacar la seva experiència al futbol anglès, jugant dues temporades al filial del Chelsea quan era sub-21. El barceloní es va formar a l’acadèmia de la Damm i, va passar a les categories inferiors del RCD Espanyol.

És complicat aconseguir determinar un perquè d’aquesta situació. Si ho sabéssim ja hauríem posat remei. El que crec és que és hora de treballar més que mai, treballar al màxim i poder així tirar endavant.Si que és cert que en aquests partits, alguns me’ls he perdut per lesió i aquest últim per la sanció que vaig rebre a Sòria. Però també he de fer autocrítica. De fet, crec que tots hem de fer-la, recolzar-nos entre tots nosaltres i fer un pas al davant. Jo el primer, en aquest cas sóc molt conscient que no estic al mateix nivell que la temporada passada i el que he de fer és treballar per aconseguir estar-ho el més aviat possible.Físicament si que em trobo al cent per cent i amb moltes ganes de jugar, de fer les coses bé i de poder ajudar l’equip. Ja he superat totes les molèsties i em trobo bé i amb forces per arribar a donar la meva millor versió.Que no podia tornar a passar. La veritat és que en aquell moment del partit estava passat de revolucions. Era un moment en què veiem que el partit se’ns estava escapant... Sóc conscient que he d’intentar controlar aquestes situacions i que no torni a passar.Estem fotuts perquè ningú s’esperava trobar-nos en aquesta situació. Sabem que encara molta competició però el cert és que portem set jornades sense que haguem guanyat cap partit encara. Aquesta és la realitat. Però confio al cent per cent en tots els meus companys, en l’entrega i les ganes que tenen de treure això endavant i en el compromís que tenen amb aquest club. Partint d’aquesta base crec que l’equip està preparat per donar aquest pas endavant que ens cal i aquest mateix dissabte s’ha de notar.La culpa és al cent per cent dels jugadors. Al capdavall, el míster està fent la feina igual que ja venia fent els últims anys. Té al seu darrere un bagatge de tres anys boníssims, duent l’equip fins al play-off... Segurament es tracta de que nosaltres no em sabut mantenir l’actitud i la intensitat que si que vàrem tenir la temporada passada. I això ha de canviar.El que és primordial és donar-li el tomb a aquesta mala ratxa de resultats. És complicat quan ets ‘allà baix’, quan no surten les coses i la pilota no vol entrar. Però hem de continuar insistint i sortir ‘d’allí’, sortir d’aquesta situació el més aviat possible. Sobretot hem d’aconseguir ja la primera victòria i a partir d’aleshores que l’equip agafi confiança i puguem anar cap amunt.Sí, està clar. A més, tenia moltes ganes de quedar-me aquí. He estat molt feliç al llarg de tota la temporada passada i la meva intenció és poder retornar-li al club tot el que m’està donant. I espero poder retornar-li amb el meu joc.Unir-nos. Ens hem reunit, ens hem mirat a la cara i ens hem dit tot allò que cadascú de nosaltres pensava. Hem de tornar a ser aquell bloc que vàrem formar l’any passat, tant en atac com en defensa i a partir d’allí, créixer. Però créixer des del grup, des de l’equip i mirar cap endavant.No. Ho hem parlat. Pràcticament som el mateix grup de la temporada passada, malgrat les incorporacions que hi ha hagut. Som molts els que encara hi som respecte de la temporada passada i hem d’aconseguir tornar a l’inici, començar de zero i establir les mateixes bases que ens van permetre fer tan bona temporada l’any passat. Crec que aquesta és la clau.