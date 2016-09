Anunciar partits a ritme d'història

El CF Reus aposta per portades musicals originals per fer els cartells dels duels que juga a casa

Actualitzada 27/09/2016 a les 21:28

Originalitat al quadrat és la que està demostrant el CF Reus a l’hora de promocionar els partits d’aquesta temporada del seu primer equip. La proposta oferta per l’entitat per anunciar els partits que disputa el seu equip a casa no està passant desapercebuda ni a nivell local ni al nacional. Tot el país està pendent de quin serà el cantant o el grup musical que anunciarà el pròxim duel dels de Natxo González.



La idea va sorgir del responsable de comunicació del club, Xavi Guix, que també s’encarrega d’altres tasques a l’entitat, com ara de la que tracta aquest article. «Vam pensar des del club en tornar a fer una campanya original. Vam pensar inicialment en el cinema, però després ens vam decantar per la música. Després de molt rumiar-ho, van decidir fer un homenatge a les portades més emblemàtiques de la història de la música», detalla Guix. Tot i això, la proposta no es queda aquí, sinó que el treballador del club vol anar més enllà, i «a mig termini volem lligar la campanya amb grups locals i, fins i tot, fer algun concert, però aquestes idees encara són una mica embrionàries», segons afegeix.



Per tirar endavant aquesta iniciativa, Guix es va posar en contacte amb l’Estudi OVNI, afincat a Reus. «Va venir el Xavi a l’estudi, i ens va dir: tinc una cosa al cap. Ens va agradar molt i estem molt contents de poder prendre-hi part», desvetlla Sergi Herrera qui, juntament amb Marc Díez, s’encarreguen de portar a terme les idees que Guix els transmet. Hi ha una quarta persona, però, que forma el pòquer de responsables de tirar endavant l’original idea, com és Ferran Estivill, el fotògraf.



Les idees per fer les portades i per relacionar-hi els jugadors estan força pensades des de fa temps, encara que el rival i el devenir de l’equip condiciona força la decisió final. En aquest sentit, Herrera explica que «intentem buscar alguna relació de la portada que proposarem amb l’equip visitant. Les portades estan força pensades a temps vista».



És molt important que els futbolsites treballin amb la mateixa professionalitat que ho fan sobre la gespa. De fet, així és, segons destaca el mateix Xavi Guix, qui es preocupa de tots els detalls i que tot surti a la perfecció. «Tots els jugadors tenen ganes de sortir, encara que no ho diguin. La idea és que també hi apareguin tècnics i gent vinculada al club», manifesta un Guix que destaca que per a cada cartell s’ha de buscar el futbolista adequat: «Hem de tenir en compte l’estètica, però també la forma de ser dels jugadors. El Jorge o el Vaz són més catxondos, i el cartell de Madness ens va anar fenomenal per a ells». Per exemple, «a l’Edgar Badia li va fer gràcia, s’ho va passar molt bé a les piscines del Ploms. A més, la gent preguntava què feia el porter del Reus a l’aigua», especifica. Tant ha triomfat la idea que «la gent ens atura pel carrer preguntant-nos quin serà el pròxim cartell», segons manifesta Herrera qui, davant la pregunta del milió, prefereix mostrar-se enigmàtic: «Que quin cartell utilitzarem pel partit contra el Nàstic? Tenim un parell d’esbossos, però encara no ho hem decidit, ja es veurà».