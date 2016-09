Prop de 200 jugadors participen en la Lliga Social de Pàdel del TennisPark

La competició entre socis ha començat aquest 26 de setembre i s'allargara fins el 17 de febrer

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 10:04

Gairebé 200 persones participen en la Lliga Social de Pàdel by TennisPark & Deportes Match 1, una lliga disputada entre socis que ha començat aquest dilluns, 26 de setembre, i finalitzarà el 17 de febrer. La competició es disputarà amb el sistema Lliga Live, el qual permetrà actualitzar resultats, classificacions i rànquings online en temps real. Els encarregats d’apadrinar la nova proposta són Deportes Match i la marca de pales de pàdel premium Shooter.



Els socis disputaran una competició que durarà cinc mesos i comptarà amb importants al·licients, com un pack de benvinguda per tots els participants o les pales Shooter que obtindran els guanyadors de cada categoria. La Lliga Social comptarà amb deu categories “per tal que la convocatòria arribi a tots els socis i tots s’hi sentin a gust jugant-la, amb independència de quin sigui el seu nivell de joc i pretensions” tal i com indica director de l’Escola de Pàdel del TennisPark, Ruben Fernández.