Messer torna a apostar pel CBT

L'empresa de gas és patrocinadora del club des de fa onze anys

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 18:18

L'empresa gasista Messer i el Club Bàsquet Tarragona renoven, un any més, l'acord de col·laboració. D'aquesta manera, Messer continuarà sent patrocinador principal del CBT, i donarà nom a l'equip filial del club blau, que aquest any jugarà a 1ª Catalana.



L'empresa i el club ja fa 11 anys que col·laboren. Des del CBT es mostren agraïts pel fet que Messer segueixi apostant pel seu projecte. Aleix Boada, director general del CBT, ha manifestat que «sense l'ajuda de Messer seria molt difícil continuar amb el projecte, estem molt agraïts de comptar amb una empresa de la seva magnitud».