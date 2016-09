Confiança màxima en l'entrenador i en el director esportiu del Nàstic

El president aposta cegament per Vicente Moreno i Emilio Viqueira per tirar endavant la situació

Actualitzada 25/09/2016 a les 23:58

Que quedi una cosa ben clara al Gimnàstic de Tarragona: Vicente Moreno i Emilio Viqueira no saltaran, en cap cas. Tant l’entrenador del conjunt grana com el director esportiu gaudeixen de la confiança màxima del Consell d’Administració i el club no els culpa de la delicada situació que està patint un equip que és cuer i que, en set enfrontaments jugats, no ha estat capaç de guanyar-ne cap.



L’equip grana va tornar a oferir una mala imatge, aquest cop al Nuevo Arcángel de Còrdova. Dues errades infantils van motivar els gols dels andalusos, i l’equip no va donar la sensació de poder remuntar. De fet, l’equip no va donar la sensació de res. No va estar ferm en defensa, el centre del camp no va funcionar, les bandes no van existir i, tret de la batalla contínua d’Álex López, la davantera va estar completament desapareguda.



No és que funcioni malament una cosa, és que res rutlla en un Gimnàstic on, en cap cas, hi haurà canvis dràstics. No hi haurà relleu a la banqueta, igual que tampoc hi haurà cap canvi a la direcció esportiva. Aquest és el missatge que va donar el president del Consell d’Administració del Nàstic aquest dissabte després del duel, quan va avisar als jugadors que les coses han de canviar «sí o sí».



Andreu es va mostrar més prudent en les declaracions que va realitzar als mitjans després de l’enfrontament, però va treure el seu caràcter al vestidor, on va reforçar, encara més, la figura d’un entrenador que ha fet tocar el cel al Nàstic i que ara no ho està passant gens bé. Vicente Moreno ho ha provat absolutament tot, ha intentat guanyar de totes les maneres, però no ha donat amb la tecla.



El treball de Vicente Moreno és innegable, i l’efectivitat a l’hora de fitxar d’Emilio Viqueira és innegociable. Tots dos han portat al Nàstic a Segona A i, la passada campanya, van estar a punt d’elevar-lo fins a la Primera Divisió. Una altra cosa és que el club ja hagi començat a valorar la possibilitat de reforçar-se en el mercat d’hivern. De fet, el més segur és que ho faci, ja que ha estat una pràctica molt habitual en les darreres temporades.



El que sí està clar és que els jugadors són els que hi ha ara mateix, i que són ells els únics que poden tirar endavant aquesta delicada situació. Andreu els ho va recordar, i ara els toca a ells respondre.