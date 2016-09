Les exhibicions de salt d'alçada i de perxa omplen la plaça de la Font

Miguel Ángel Sancho i Dídac Salas van ser els guanyadors en les dues modalitats

Actualitzada 25/09/2016 a les 23:52

Els Jocs Mediterranis s’acosten, i tota activitat que esperoni a la gent i que ajudi a crear un clima favorable de cara a aquest esdeveniment esportiu sempre ajuda. Així ho han entès l’organització dels Jocs i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, que van organitzar aquest diumenge la tercera edició de l’exhibició de salt. En aquesta ocasió, la perxa i l’alçada van ser protagonistes.



La plaça de la Font va omplir-se a vessar aquest diumenge per poder assistir a les dues competicions, que es van desenvolupar a la tarda i que van comptar amb esportistes de gran nivell, alguns dels quals, fins i tot, han participat en Jocs Olímpics.



Els guanyadors en les dues modalitats van ser Miguel Ángel Sancho i Dídac Salas, que es van imposar en alçada i perxa, respectivament. En categoria femenina, la millor en perxa va ser Meritxell Benito, mentre que la dona que més alt va saltar en salt d’alçada va resultar Mar Vico.



Molt satisfet es mostrava l’organitzador de l’esdeveniment, Marc Bertran, qui detallava que «hem vist saltar l’elit espanyola a Tarragona, i això és molt satisfactori. Hi ha grans esportistes com Marc Sánchez, Dídac Salas... que estan fent gaudir als assistents».

Tot i que és una activitat que està lligada als Jocs del 2017, segons apuntava Bertran «no és una prova test, ni un assaig general perquè no té res a veure amb el que es fa en una pista d’atletisme. Més aviat és un esdeveniment de promoció de cara als Jocs, que són a la cantonada i que seran un gran element de difusió de la ciutat de Tarragona».