Injustícia absoluta

El Reus empata contra un Rayo (1-1) que marca en el 93' sense merèixer-ho

Actualitzada 25/09/2016 a les 23:45

El Rayo Vallecano s’ha emportat injustament un punt de la seva visita a Reus (1-1) en un duel completament dominat pels locals, que s’han avançat amb un gol de Folch, però que han vist que Amaya, en el 93’, marcava per empatar el duel.



Aquest Reus va completament de debò, i així ho ha demostrat després d’uns primers 45 minuts brillants. Domini del joc, grans possessions, combinacions llargues i el més important, el gol.



Aquest, ha arribat als 22 minuts de joc, en un córner que ha rematat amb molta elegància Pichu Atienza, qui s’ha elevat més que la resta, tot i que s’ha trobat amb Toño, que ha desviat l’esfèrica. El meta ho ha fet cap endavant, i allí hi era Ramon Folch, que únicament l’ha hagut d’empènyer.



Bogeria a l’Estadi Municipal, que ha convertit el duel en una festa, ja que l’afició no ha cessat en cap moment de cantar i animar els seus. Comunió màxima entre públic i jugadors, ja que aquests darrers els han correspost amb millor joc i un assecament total al Rayo Vallecano, que semblava que no havia baixat de l’autobús.



No li agradava res del que estava veient a Sandoval, qui ha decidit moure fitxa i ha donat entrada a Aguirre per Mojica, per intentar tenir una mica més de control en el centre del camp.



La bona dinàmica del primer acte s’ha traslladat al segon. Sense tanta possessió ni control sobre el rival, els reusencs han tingut, valgui la redundància, molt controlat el duel.



Els nervis dels madrilenys eren la paciència d’un Reus que ha vist en Folch no només el seu golejador sinó la peça indispensable en el centre del camp per escombrar tot el que li passés per davant. Si se li suma la capacitat de comandament de López Garai i la capacitat de sacrifici dels davanters apareix la fórmula perfecta per guanyar a qualsevol.



A més, Natxo González ha tingut temps per donar descans a alguns jugadors. Passats deu minuts del descans, Vaz ha entrat per un Jorge que ha estat amonestat per perdre temps en el canvi. En el 65’, ha estat el torn de Carbia, qui ha abandonat el terreny de joc per deixar entrar a Guzzo.



Però el futbol té coses que, en ocasions, el converteixen en l’esport més injust del món. Els tres punts s’havien de quedar a casa. No havia inquietat en cap moment el Rayo la porteria rival, i en una acció aïllada ha marcat Amaya. El central, que havia pujat a la desesperada, ha aprofitat el rebot del xut d’un Javi Guerra que podria estar en fora de joc i que ha disparat entrant des de la dreta. No ha quedat temps per a més.





FITXA TÈCNICA

REUS

Edgar Badia, Alberto Benito, Olmo, Pichu Atienza, Ángel, Ramon Folch, López Garai, Jorge Díaz (Ricardo Vaz, 55’), Fran Carbia (Guzzo, 65’), Miramón i Edgar Hernández (Albístegui, 88’).



RAYO VALLECANO

Toño, Quini, Dorado (Clavería, 57’), Amaya, Nacho (Manucho, 70'), Zuculini, Trashorras, Mojica (Aguirre, 40’), Evert, Embarba i Javi Guerra.



GOLS

1-0, Ramon Folch (22’); 1-1, Amaya (93’)



ÁRBITRE

Sagués Oscoz (Basc). Va mostrar la targeta groga al local Jorge Díaz; i als visitants Amaya i Aguirre