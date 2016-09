Mossa, millor jugador de la sisena jornada per als lectors del 'Diari Més'

Saja i Valentín completen el podi, empatats a vots

Redacció

Actualitzada 24/09/2016 a les 11:14

José María Angresola, conegut futbolísticament com a Mossa, ha estat escollit millor jugador de la sisena jornada lliguera per als lectors del 'Diari Més'.



D'entre els tretze futbolistes que van participar en el Nàstic-Saragossa d'aquest dimarts, el lateral esquerre va ser el que va estar a un nivell més alt, sempre segons les persones que han votat a la web del diari (www.diarimes.com).



No va fer un mal partit el Nàstic, però va tornar a sobresortir aquell jugador que els entrenadors mai volen que destaqui: el porter. Saja ha finalitzat en segona posició en la votació, empatat amb Gerard Valentín.



Totes aquelles persones que desitgin participar en el sorteig de la setmana vinent podran fer-ho a través del web www.diarimes.com i, entre tots els que apostin pel jugador més votat, se sortejarà una samarreta del Nàstic.