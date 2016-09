El Reus punxa a Sant Hipòlit en l'estrena a l'OK Lliga

Els roig-i-negres empaten a un gol contra el Voltregà

Redacció

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:41

El Reus Deportiu La Fira no ha començat amb bon peu el seu camí a l'OK Lliga 2016-17. Sí que han iniciat el curs puntuant, però més aviat s'han escapat dos punts de la visita a la pista del Club Patí Voltregà, on els reusencs han empatat a un gol.



La primera meitat ha acabat amb taules i sense gols, tot i que Pedro Henriques s'ha hagut de lluir per aturar un penal llençat pels osonencs.



Els únics dos gols de l'enfrontament han arribat després del descans. S'ha avançat el conjunt entrenat per Enrico Mariotti, però el rival ha pogut empatar ràpidament, gràcies a una gran reacció.



Passaven dotze minuts de segon acte quan ha aparegut el de sempre, Raúl Marín, per col·locar el 0-1. Semblava que el triomf marxaria cap a Reus, però res més lluny de la realitat.



A cinc minuts del final, Ignacio Alabart ha pogut pujar un empat que ja no es mouria del marcador.