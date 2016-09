El Nàstic no dóna amb la tecla

Els tarragonins cauen 2-0 contra un Còrdova netament millor i segueixen cuers

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:34

Setena jornada de Lliga, i setena data sense guanyar per part del Gimnàstic de Tarragona. Els tarragonins han donat la cara a la primera meitat, però han desaparegut completament en el segon acte, posant-li fàcil la victòria als andalusos, que han guanyat clarament (2-0). La defensa grana, sobretot l’eix, no ha funcionat. El centre del camp no ha estat capaç de connectar amb els de davant i, els homes més avançats, tret d’Álex López, que ha lluitat i ha fet el que ha pogut, han estat francament malament.



Alguna cosa no funciona en aquest Nàstic. De moment, Vicente Moreno no ha donat amb la tecla, i ja ha passat una sisena part del campionat lliguer. El Nàstic ha de canviar moltes coses. Ja s’ha demostrat que no és cosa d’utilitzar un jugador o un altre. Vicente Moreno haurà de solucionar-ho, ja que la Lliga avança i el Nàstic no surt del pou.



El futbol no ha fet justícia amb el Nàstic a la primera meitat. Els primers deu minuts sí que han estat pels andalusos, que gairebé han tancat als tarragonins, però a partir d’aquí els de Vicente Moreno han despertat i han decidit posar la directa cap a la victòria.



Ben assentats al darrere i amb bon control del joc en el centre del camp, el conjunt tarragoní ha buscat el marc contrari mitjançant, gairebé sempre, la banda esquerra. Allí hi era Giner, qui no ha estat precís de tot en les seves accions, encara que el joc ha insistit pel seu carril. Era així perquè Vicente Moreno ha tornat a apostar pel 4-4-2 amb una banda cega, la dreta, que ocupava un Lobato que queia constantment al centre buscant les internades per banda de Kakabadze, titular en comptes del lesionat Gerard Valentín.



Més actiu Álex López que Uche en atac, el calafellenc ha disposat de les dues úniques accions de perill dels tarragonins en el primer acte. Transcorria el minut 14 de joc, quan l’ ‘11’ del Nàstic ha començat una galopada pel centre, però s’ha trobat amb què Héctor Rodas ha comès falta sobre ell i, per tant, no s’ha pogut plantar davant de Kieszek. Abans això acostumava a ser vermella, però ara va a criteri arbitral, i el col·legiat ha decidit que sigui cartolina groga.



L’altra ocasió havia arribat dos minuts abans. En una centrada de Mossa que, ha entrat com un tren per banda esquerra, ha centrat, i ha vist el punta grana desmarcat. Ha rematat López al primer pal, però el tret ha marxat desviat. No hi ha hagut sort.



Sí que n’ha tingut Rodri quan, en el 38’, s’ha trobat amb el gol. Ha estat un regal de la defensa del Nàstic, que no ha estat capaç de desviar una esfèrica que ballava per l’àrea, i se n’ha aprofitat el punta per marcar un gol que no feia justícia al que s’estava veient, però que ha situat els andalusos 1-0.



La reacció de Vicente Moreno ha arribat immediatament. De fet, durant el descans ja s’ha quedat als vestidors Ferran Giner, ja que el tècnic valencià ha donat entrada a Jean Luc. Moreno buscava l’electricitat que aporta l’africà, desequilibri per banda dreta. Ha passat l’ivorià a banda dreta, deixant Lobato al cantó contrari.



Sense un control excessiu, i amb més cor que cap, el Nàstic ha intentat bolcar-se a la porteria defensada per Kieszek. Però no hi havia manera. I se n’ha aprofitat el rival per ferir de mort un equip que ha tornat a sortir derrotat, i ja són massa jornades sense aixecar cap. Rodri ha rebut una passada interior, s’ha apropat a l’àrea, i ha disparat creuat, amb l’esquerra, sense oposició de cap defensor grana. Com era d’esperar, Saja no hi ha pogut fer res. No sempre s’ha d’encarregar el porter de solucionar el que no és capaç de fer la defensa. I 2-0.



Sí que s’ha encarregat Saja de salvar gols. El que hauria estat el tercer i, fins i tot, el quart. Primer, el meta argentí ha desviat una rematada de Rodri, en el 73’. El punta ha disparat amb l’exterior de la cama dreta, i s’ha trobat amb el ‘Chino’. Després, ha estat Bergdich qui, en el minut 78’, ha realitzat una canonada molt potent, que Saja ha enviat a córner.



No ha donat cap sensació l’equip grana de poder remuntar i el Còrdova, sense realitzar un partit gaire brillant, s’ha emportat els tres punts i ha tornat a deixar a zero un Nàstic que, poc a poc, veu com se li està complicant molt la cosa.



FITXA TÈCNICA



CÒRDOVA

Kieszec, Caro, Bijimine, Deivid, Cisma, Guillermo (Bergdich, 64’), Luso, Carlos Caballero (Borja Domínguez, 86’), Juli, Alfaro (Edu Ramos, 74’) i Rodri.



NÀSTIC

Saja, Kakabadze, Lopo, Iago Bouzón, Mossa, Lobato, Madinda (Sergio Tejera, 64’), Cordero, Ferran Giner (Jean Luc, 46’), Uche (Juan Delgado, 55’) i Álex López.



GOLS

1-0, Rodri (38’); 2-0, Rodri (61’).



ÁRBITRE

Jorge Valdés Aller (Castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga al local Héctor Rodas; i als visitants Kakabadze, Uche, Iago Bouzón i Sergio Tejera.