«Estic totalment convençut que la primera victòria ho canviarà tot»

El croat ha arribat des del Hajduk Split, de la primera divisió croata, aquesta temporada

Actualitzada 21/09/2016 a les 21:37

Elvir Maloku, l’experiència de la joventut

L’atacant Elvir Maloku, que pot actuar tant de davanter com d’extrem i per ambdues bandes, recalava al vestidor grana com una de les incorporacions d’aquest mercat d’estiu directament arribat del Hajduk Split de la primera divisió croata, on va competir les tres darreres temporades i amb què, el curs passat, disputava 35 enfrontaments i anotava tres gols. Maloku (Rijeka, Croàcia, 1996), que té també nacionalitat albanesa, ha estat internacional amb les seleccions sub-17, sub-18 i sub-19 de Croàcia, i el passat 2015 va participar amb la selecció sub-21 d’Albània. Amb el Nàstic, amb què s’ha compromès per un total de quatre campanyes, el futbolista, que té 20 anys i una gran projecció, ha participat contra Alcorcon i Osca, i va disputar la totalitat del partit contra el Numància en la cita de la Copa del Rei com a titular.

—M’esperava que fos una Lliga molt tècnica i que no es corregués tant, i m’he acabat trobant que realment es corre molt. I en efecte, tal com em pensava el nivell tècnic és molt elevat.—Al principi va ser una mica difícil, perquè sempre havia estat amb la meva família i la meva nòvia. La família havia de venir per ajudar-me amb el trasllat els primers dies i finalment no van poder, així que em va costar. Però ara la meva nòvia està aquí i tot és més fàcil amb ella. Tot i això, els companys del club els primers dies em van ensenyar la ciutat i em van ajudar a trobar pis, cosa que també va facilitar les coses.—Des que vaig arribar aquí tots els companys s’han portat molt bé amb mi. L’equip és un grup on tothom ajuda a tothom, però va ser sobretot amb l’arribada d’Stole Dimitrievski que tot ha estat més fàcil, ja que els dos parlem la mateixa llengua i m’ajuda molt. També em porto molt bé amb Moha (Djetei), Oto (Kakabadze), Dai (Suzuki).—No em suposa cap problema l’adaptació. Ja he canviat en altres ocasions d’equip, i considero que vagi al país que vagi, m’hi adaptaré amb facilitat i rapidesa.—Normalment jugo a les bandes, però puc tant atacar com defensar. També puc jugar com a davanter i puc encarar molt bé el rival amb driblatge quan sigui necessari. I sobretot tinc molt bona tècnica. Tot i això, prefereixo que l’afició acabi coneixent el meu joc per tot el que acabi fent i ofereixi durant els partits.—És difícil acoblar les qualitats de tots els jugadors perquè n’hi ha molts que som nous i de procedències molt diferents, i cal que ens unim i que ens sentim realment un grup. En l’àmbit futbolístic l’equip és molt potent, però falta crear l’ambient adient perquè podem donar el millor de nosaltres.—Em quedo amb el partit de la Copa del Rei contra el Numància. De moment ha estat l’únic en què he jugat tots els minuts, i tot i que vaig acabar l’encontre molt cansat, em vaig sentir bé, tenint en compte que feia tres mesos que no jugava. També crec que és el partit on l’equip hem jugat més com un grup.—Estic convençut al 100% que quan arribi la primera victòria tot canviarà. Espero que aquest primer triomf arribi aquest cap de setmana davant el Còrdova. Ja hem estat a prop d’aconseguir-lo davant el Saragossa. Ens ha anat de ben poc d’assolir la victòria, però ens va faltar segurament una mica de sort. Però l’equip ho va donar tot i estic segur que ara amb el Còrdova tot canviarà i acabarem estant al lloc on ens pertoca.—El lloc de l’equip ha de ser el primer. Tots els integrants del club, els aficionats, els jugadors, els directius, tenim aquest objectiu i estem treballant molt per aconseguir-ho.