Vogadors de Cambrils aconsegueix sis ors al XXII Campionat de Catalunya de Llagut

La competició es va celebrar el passat cap de setmana a Deltebre

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 13:44

Un total de 16 clubs i uns 500 remers ses van reunir a Deltebre el passat cap de setmana per participar en el XXIIè Campionat de Catalunya de Llagut, organitzat per l’A.E Xino-Xano. El dissabte es van disputar les classificatòries i repesques, mentre diumenge es van celebrar les semifinals i finals. Els Vogadors de Cambrils van ser els grans vencedors del campionat amb sis ors i una plata. Per altra banda, el CN Flix va aconseguir dos ors, una plata i un bronze.



La tripulació de Cambrils (7’49’’44) en categoria absolut masculí es va endur el títol amb una final molt disputada amb CN Flix (7’50’’60) i Rem Santa Cristina (7’53’’47). Pel que fa a la final d’absolut femení, Santa Cristina (8’30’’99) es va imposar a Rem Capgrossos Mataró (8’39’’16) i Rem Premià (8’51’’96).



Vogadors de Cambrils també va aconseguir l’or en les categories d’Infantil, Juvenil masculí, Juvenil Femení, Veterà Masculí i Veterà Femení. En les categories de cadet masculí i cadet femení es va proclamar campió el CN Flix.