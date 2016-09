Vicente Moreno: «No esperava arribar a la jornada cinc així»

El Nàstic rep aquesta nit el Saragossa sense el sancionat Tejera ni els lesionats Reina, Manolo Martínez i José Carlos

Actualitzada 19/09/2016 a les 22:05

Sense temps per pair la derrota a Sòria, el Gimnàstic de Tarragona inicia una nova aventura en forma de partit, que li va com a anell al dit. No hi ha res millor que sumar tres punts per oblidar un cap de setmana negre. L’equip ho sap, i l’afició també, pel que es preveu una bona entrada al Nou Estadi. L’equip necessita de l’afició, i aquest és el millor moment perquè respongui. S’enfrontaran dos equips amb dinàmiques completament diferents. El Nàstic és el cuer de la categoria de plata, mentre que el quadre aragonès és segon, amb deu punts, els mateixos que el Llevant, líder de la Segona A.



Jean Luc ja entrena amb l’equip amb normalitat després de tornar del permís que li va atorgar el club per solucionar uns problemes personals. Així, les baixes de Vicente Moreno es limiten als lesionats Manolo Reina, Manolo Martínez i José Carlos i a Sergio Tejera, sancionat després de l’expulsió patida a Sòria. Tampoc entrarà a la convocatòria Stephane Emaná, que arrossega molèsties. La confiança en l’equip, tot i el toc d’atenció d’aquest dissabte per part del president, és total des de tots els estaments del club. En el si de l’entitat creuen que ha anat bé el fet que els jugadors coneguessin el malestar per la imatge de Sòria i, a partir d’aquí, són conscients que tothom ha de remar alhora.



Té molt clar Vicente Moreno que tres punts serien una bona medicina per poder curar els mals del Nàstic en aquest inici de temporada. En aquest sentit, el tècnic del Nàstic va valorar aquest dilluns en la prèvia del partit que «el que falta és guanyar, evidentment. El futbol sempre et dóna la possibilitat de solucionar o empitjorar les coses». Com sempre, el valencià es va mostrar sincer, i va detallar que no tenia previst que la situació de l’equip fos la que viu a l’actualitat. «No esperava arribar a la jornada cinc així. Estava convençut que estaríem millor del que estem ara», va detallar l’entrenador.



Vicente Moreno no té cap dubte, ja que «confio plenament en els jugadors que tenim i en el seu treball» i va assegurar que «ara mateix la situació és anecdòtica, i el que hem de fer és no allargar-ho». També va tenir moments el tècnic per parlar i valorar el partit de Sòria. En cap moment va manifestar que la derrota fos immerescuda, però sí va apuntar alguns detalls del partit que haurien canviat el resultat en el cas que s’haguessin produït en el sentit contrari. «Tot i el resultat, recordo un penal clar amb el 0-0, una ocasió de Moha al final del partit... En ocasions de gol, va estar igualat, no hi va haver tanta diferència, però el resultat i les sensacions són el que et marca el que veus», va repassar l’entrenador. Moreno sap que, ara mateix, els dos equips arriben en una situació diferent, tot i que «si mires la classificació, estem en una situació oposada. Crec que hauran de fer moltes coses per guanyar-nos».