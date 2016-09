﻿Unes 200 persones participen en la Duatló de La Pobla

Óscar Carrasco i Esther Hernández van ser els guanyadors

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 11:56

El Duatló de La Pobla de Mafumet va aplegar aquest dissabte 200 participants en una prova que està completament consolidada al calendari esoprtiu i popular tarragoní.



Els duatletes van completar aquesta prova d'alt nivell que constava de dues modalitats, la de la cursa a peu i la de la cursa en BTT, i que estava dividida en tres parts. Així doncs, en primer lloc, els duatletes van recórrer 5 quilòmetres a peu (dues voltes al circuit marcat per l'organització), després van completar 18 quilòmetres de cursa en BTT (dues voltes més) i finalment, van realitzar una última volta a peu amb la que van completar els 2,5 quilòmetres finals de la competició.



A nivell de resultats, pel que fa a la classificació general masculina, el guanyador va ser Óscar Carrasco Orriols, mentre que Xavi Prim Cusidó i Xavi Abril Duran van quedar en segona i tercera posició, respectivament.



Pel que fa a la classificació general femenina, la primera posició va ser per a Esther Hernández Garcia, mentre que Aida Cano del Sol va quedar en segona posició i Carme Rovira Ramon va obtenir la tercera posició. En els millors duatletes locals, Jose Antonio García Sánchez va ser el primer local masculí en la classificació general, i Carme Rovira Ramon, primera local femenina també en la classificació general.



Aquesta activitat va tenir molt bona acollida i en ella hi van participar una trentena de nens i nenes que també van poder gaudir de l'esport.