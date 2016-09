Saja guanya per golejada el premi a millor jugador de la 5a jornada

El porter va evitar una golejada major a Sòria

Els lectors del Diari Més han escollit. El millor jugador de la passada jornada, el de la cinquena de la Lliga de Futbol Professional, ha estat Sebastián Saja, porter del conjunt tarragoní.



Saja va ser un dels jugadors més destacats de la passada jornada, un futbolista que va convertir-se en decisiu gràcies a les seves intervencions que van evitar, com a mínim, dos gols més del Numància.



Gairebé tots els que han participat en el sorteig han decidit escollir a Saja com a millor jugador del partit a Sòria. El meta està sent un dels homes més decisius en aquest inici de temporada, en el qual el Nàstic no ha pogut aconseguir els resultats esperats.



Tots els lectors que desitgin participar en el sorteig del Millor Jugador del Nàstic podran fer-ho mitjançant la pàgina web www.diarimes.com, on podran decidir quin ha estat el futbolista més destacat durant el Nàstic-Saragossa, enfrontament que es va disputar ahir a les instal·lacions del Nou Estadi.