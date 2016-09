Isaiah Harrison: «Crec que venir a CBT era la millor opció per a mi»

El pivot aposta per la seva arribada a Tarragona

Actualitzada 20/09/2016 a les 18:40

Isaiah Harrison és un dels jugadors que més rendiment ha d’oferir enguany al Club Bàsquet Tarragona. De fet, el pivot, de 203 centímetres d’altura, creu que fitxar pel conjunt cebetista «crec que era la millor opció per a mi».



Així ho va assegurar durant la seva posada de llarg, que va tenir lloc aquest dimarts al pavelló del Serrallo, on el jugador va explicar les seves primeres impressions com a jugador cebetista. «Espero aprendre, poder ajudar molt a l’equip i esperar que tots junts poguem assolir l’objectiu», va detallar Harrison, el qual va manifestar que està molt content pel fet que el CBT l’hagi escollit com a un dels seus fitxatges de cara a la pròxima campanya.



Pel que fa al que serà el seu nou entrenador, el pivot va deixar ben clar que «crec que el Berni és molt exigent, és un molt bon entrenador». Ell, de fet, ha apostat molt pel seu fitxatge. Finalment, Isaiah Harrison va detallar que «és una molt bona elecció haver vingut aquí».

Harrison és un jugador amb molta capacitat per córrer a la pista. És un bon rebotejador i a banda un bon intimidador en defensa, amb un estil de joc molt dinàmic, tot i que amb poc rang de tir.



En la seva última temporada a la NCAA II, Harrison va anotar una mitjana de 16,3 punts i va capturar 1,5 rebots.