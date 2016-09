La 37a Peonada aplega uns 1.200 corredors pels carrers de Tarragona

El primer a completar el recorregut de sis quilòmetres va trigar 19 minuts a aconseguir-ho

Com sempre, els tarragonins i les tarragonines no van fallar. Els carrers de la ciutat es van omplir aquest diumenge, de gom a gom, per poder acollir la Peonada Popular, que arribava a la seva 37a edició, carregada d’il·lusió i ganes per part dels competidors, i esforç i dedicació dels organitzadors.



Més de 1.200 corredors van prendre part a la prova, en el que és una de les cites marcades en vermell no tan sols en el calendari de les festes de Santa Tecla, sinó també en les de tot el circuit esportiu tarragoní que, any a any, va guanyant en seguidors i practicants.



El primer a arribar a la línia de meta va trigar 19 minuts. Sis quilòmetres passant per les principals vies de la ciutat. Tot i això, el que importava no era arribar primer, sinó que era passar un bon dia acompanyats de la família i els amics. Un minut i deu segons després van anar entrant tota la resta de corredors, molts dels quals es van emplaçar a tornar-hi l’any vinent, ja que la Peonada és una activitat fixa en totes les festivitats de Santa Tecla.



Molt orgullosa de com s’havia desenvolupat la prova es mostrava la regidora d’Esports, Maria Isabel Negueruela, que destacava que «el fet que la Peonada Popular porti 37 anys desenvolupant-se demostra que Tarragona està en forma». En aquest sentit, la popular destacava que «crec que la Peonada és la millor oportunitat perquè tothom pugui córrer pels carrers de Tarragona en família».

A més, Negueruela va voler «felicitar, una vegada més, a tots els voluntaris i a totes les voluntàries col·laboradors que han fet possible que tothom hagi gaudit d’aquesta jornada i, a més, practicant esport».