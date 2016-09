Reus i Cadis prometen festa a l'Estadi

Dos novells a Segona A mesuren forces amb la moral molt alta

Actualitzada 16/09/2016 a les 18:27

Reus i Cadis s'enfronten aquesta tarda, a les 18 hores, a l'Estadi, amb l'objectiu, primer, de sumar tres punts i, segon, d'oferir un bon espectacle futbolístic.



Tots dos conjunts estan oferint bones sensacions en aquest inici lliguer i, a més, estan deixant mostres de bon joc. Per tots aquests condicionants, s'espera una bona entrada a l'Estadi. I és que el Cadis és un equip molt atractiu també pel que fa a l'afició que arrossega.



Natxo González, entrenador del Reus, tindrà a la seva disposició a tots els jugadors excepte Chrisantus, en la fase final de la seva recuperació de la lesió de genoll; David Haro, que s'està recuperant del seu edema ossi; i Vitor Silva, a punt de reaparèixer.



A més, l'entrenador, perquè no es noti l'acumulació de partits, o per minimitzar-la, podria fer alguna rotació a la davantera, amb les entrades de Querol i Vaz acompanyant a Miramón a la mitja punta, i a Máyor, com a «9» referència.



Pel que fa a la resta de l'equip, Edgar no es mourà sota pals, i la defensa la conformarien, de dreta a esquerra, Alberto Benito, Jesús Olmo, Pichu Atienza i Ángel Martínez, per darrere de López Garai i de Ramon Folch, fixes a la medul·lar.