L'empresa adjudicatària les obres del Mercat Central ha presentat un ERO i deu 2.000 MEUR

L'ERE supera el terç dels treballadors de la plantilla

Actualitzada 16/09/2016 a les 19:16

Isolux Corsán, empresa adjudicatària de les Obres del Mercat Central de Tarragona, va presentar a principis d'aquest mes de setembre un expedient de regulació d'ocupació que afectava a 535 treballadors. Es tracta d'un 35,6 per cent del total, o sigui, més d'un terç de la totalitat de la plantilla.



L'empresa es justificava assegurant que té la «necessitat de redimensionar la seva estructura i la seva capacitat productiva».



A més, avui s'ha conegut que aquesta empresa, que va ser escollida per les obres del Mercat Central a través d'un concurs públic, treballa en un pla estratègic fins l'any 2020 per intentar augmentar la seva cartera de clients i reduir els costos d'estructura.



I és que el deute d'Isolux Corsán puja als 2.000 milions d'euros, un panorama força negre.



El 'Diari Més' ja va avançar aquest divendres que la situació de l'empresa està endarrerint les obres del Mercat Central, ja que les màquines estan aturades i les obres s'han alentit en els darrers dies.