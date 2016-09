L'Anella Mediterrània no s'atura ni de nit

Operaris treballen les 24 hores per enllestir la fase de formigonat i els veïns es queixen dels sorolls

Les obres per tenir enllestits els equipaments dels Jocs Mediterranis van a tota metxa. Tant és així, que els operaris estan treballant a l'Anella Mediterrània de dia i de nit.



Un vídeo demostra que aquest divendres, a dos quarts de dues de la matinada, hi havia màquines a Camp Clar realitzant treballs, els quals, segons han assegurat des dels Jocs a aquest diari, corresponen «a una fase de formigonat».







Les mateixes fonts han apuntat que «dimecres hi va haver una reunió d'infraestructures, i s'hi va detallar que es treballaria de dilluns a dissabte, les hores que fessin falta». La idea és que el procés de formigonat no es pot interrompre i que ha d'acabar el més aviat possible, ja que els Jocs estan a pocs mesos vista i encara queda molta feina per fer.



Alguns veïns es queixen del soroll de les màquines, ja que entenen que les seves hores de son no es poden interrompre amb les obres.