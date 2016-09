El Reus toca el cel en vèncer el Cadis (1-0)

Fran Carbia marca el gol sortint de la banqueta

Redacció

Actualitzada 17/09/2016 a les 20:10

El CF Reus Deportiu aconsegueix el segon triomf de la temporada al imposar-se 1-0 al Cádiz, gràcies a un gol de Fran Carbia. Els roigs i negres sumen així la primera victòria com a locals de la temporada.



El primer temps ha estat marcat pel respecte que s'han tingut tots dos conjunts, fet que ha provocat la manca d'ocasions clares per part de Reus i Cádiz.



Els locals s'han aproximat a la porteria defensada per Cifuentes en dos xuts llunyans que han marxat per sobre del travesser, el primer de Miramón al minut 27, i l'altre de Jorge Díaz al darrer minut del primer temps. Els gaditans, tot i no inquietar a Édgar Badia, s'han mostrat molt segurs sobre el terreny de joc.



A la repressa, el panorama ha canviat només iniciar-se la segona part. El 'pitxitxi' Ortuño ha tingut un ú contra ú davant d'Édgar Badia que ha resolt molt bé el porter reusenc desviant la pilota a córner i evitant així el gol visitant. En la sortida del córner, Ortuño un altre cop, enviava de cap fora la seva rematada.



La resposta local no es feia esperar i un tímid cop de cap de Mayor, avui titular, marxava molt alta. Al minut 56, nou perill del Cádiz, passada en profunditat per Olivan, la defensa reusenca despistada, i Édgar Badia ha de fer falta al balcó de l'àrea gran al futbolista visitant, amb la conseqüent targeta groga pel porter.



Poc després la pausa ha tornat a apoderar-se del partit, tot i que els dos entrenadors han començat a introduir canvis. Tot, fins que a deu minuts del final, Fran Carbia, que havia entrat per Jorge Miramón, recollia una pilota dins l'àrea petita, es regirava magníficament i la seva mitja volta finalitzava amb la pilota al fons de la xarxa gaditana. Després del gol, els visitants ho han intentat, i tot i entrada de Dani Güiza, no han pogut igualar el marcador.



Després del segon triomf de la temporada, el conjunt de la capital del Baix Camp visitarà el Carlos Tartiere per jugar contra l'Oviedo, dijous a les 20 hores.



FITXA TÈCNICA



CF Reus Deportiu: Edgar, Benito, Àngel, Olmo, Folch, Vaz, Atienza, Jorge Díaz (Querol, 74'), Mayor (Édgar Hernández, 80'), López Garai i Jorge Miramón (Fran Carbia, 61').



Cádiz: Cifuentes, Carpio, Servando, Aridane, Garrido, Salvi Sánchez (Nico, 67'), Alvaro, Olivan, Silvestre (Rubén Cruz, 78'), Ortuño i Abdullah (Dani Güiza, 85').



GOLS

1-0, Fran Carbia (81').



ÀRBITRE

Eduardo Prieto Iglesias (Navarrès). Va mostra la targeta groga als locals Folch i Edgar Badia; i als visitants Aridane, Güiza i Oliván.



INCIDÈNCIES

Unes 3.800 persones a l'Estadi Municipal.