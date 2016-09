Vicente Moreno: «Numància i Nàstic tenim potencial per estar millor que estem»

L'entrenador del Nàstic confirma que José Carlos no arriba al partit de demà

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:57

Vicente Moreno, entrenador del Nàstic ha analitzat el partit de demà contra el Numància (16 hores, Los Pajaritos) després del darrer entrenament de la setmana, que ha acabat als volts de dos quarts d'una del migdia d'aquest divendres al Nou Estadi.



Sobre el rival, ha deixat clar que «som dos equips que tenim potencial per estar millor que estem. Espero un equip molt intens, molt fogós». Com sempre, no ha volgut donar excessives pistes sobre la situació de la seva plantilla, tot i que ha desvetllat que «tenim algun jugador que està fora de combat. José Carlos no està recuperat encara, però està millor. Trigarà uns dies a poder incorporar-se a l’equip». També ha parlat d'Uche, que «és un jugador que ha d’anar millorant amb el temps. De moment, per a 90 minuts no està».



No ha donat detalls sobre el cas de Jean Luc, qui ha marxat al seu país «per motius personals. No sóc jo ningú per aportar res més. Espero que en els pròxims dies estigui aquí i que es pugui incorporar a l’equip.

És un jugador d’aquests que marquen la diferència, que fan que passin coses en el camp».



Vicente Moreno no creu que s'hagi de crear cap tipus d'alarma pel fet de no haver guanyat cap partit dels quatre disputats. «En la jornada 5 no passarà res. Si haguéssim guanyat els quatre partits anteriors, tampoc hauríem aconseguit absolutament res. Necessitem, volem i anem a per la victòria. Això és evident, però en el futbol hem d’acceptar amb naturalitat que es poden donar tres resultats», ha detallat.



El Nàstic no s'ha avançat en el marcador en cap ocasió aquesta temporada en partit de Lliga. Sobre aquesta circumstància, ha apuntat que «quan s’avança el rival, sempre és més difícil aconseguir una victòria. Estadísticament, sempre que un s’avança en el marcador està més a prop de la victòria».