Tercera trobada d'esportistes olímpics i paralímpics del Camp de Tarragona i l'Ebre

Els esportistes i els seus familiars es van reunir a la zona del Delta

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 19:41

La tercera trobada dels exolímpics i paralímpics, homes i dones de la demarcacció de Tarragona, va tenir lloc amb motiu de Rio 2016, el passat dissabte 10 de setembre.



Segons explicava el vila-secà Jordi Mariné, organitzador de la trobada i exciclista olímpic, «arrel del llibre de Francesc Joan, editat ja fa vuit anys, referent als 28 esportistes olímpics del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, ja vàrem fer dues trobades al Castell de Riudabella, afegint-hi els paralímpics de la demarcació. La importància i valor humà que té l’esport paralímpic per a la societat és enorme i gratificant quan hi col·labores».



La trobada va consistir en un creuer amb barca pel Delta, amb les explicacions de flora i fauna de l’Ebre per part de Carlos Olmos, i el consegüent dinar. «I la companyonia entre tots i totes, provinent d’un especial esdeveniment esportiu, que cadascú va viure a la seva època, aporta un elevat caire d’afecte i unió que perdura en tot moment», explicava Mariné.



La intervenció d’en Francesc Curto, nascut a la Cava, i important productor d’arròs, va propiciar que la Cooperativa Arrossera del Delta preparés un obsequi per als participants relacionat amb l’arròs.

També es va entregar a cada nen assistent una medalla on destacaven els anells olímpics, «remarcant els llaços d’unió entre esportistes, persones, països i races que representen, tant perquè fos un present per als nens com per als seus pares, que en un futur els ho podran recordar».



Els esportistes presents a la trobada van ser: Anna Accensi (Rem); Pere Gil (Esquí); Pere Valentí (Futbol); Santi Esteve (Natació); Sílvia Fontana (Natació); Joan Llort (Vela); Eladi Valldubí (Tir); Jordi Mariné (Ciclisme); Rafa Llatzer (Esquí); David Llauradó (Ciclisme); Déborah Font (Natació); Carme Piñol (en representació de Miquel Espinós, Ciclisme); David Morales (Rem); així com el periodista Francesc Joan.