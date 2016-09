Juan Muñiz repeteix com a MVP de la jornada per als lectors del 'Diari Més'

Segons les votacions, va ser el millor jugador del Nàstic a Alcorcón

Actualitzada 16/09/2016 a les 18:52

Els lectors del 'Diari Més' ja han ofert el seu veredicte. Com cada setmana, han d'escollir el millor jugador, segons el seu criteri, del partit. En aquesta ocasió, el que millor va jugar i el que més va aportar a l'equip a Santo Domingo contra l'Alcorcón, aquest diumenge, va ser Juan Muñiz.



Dóna la casualitat que el mitja punta ja va ser el més valorat de la tercera jornada lliguera, quan l'asturià va donar un punt al seu equip gràcies a un magistral llençament de falta a cinc minuts del final.



L'inici de temporada de l'esquerrà està sent realment bo, i així ho estan considerant els lectors del nostre diari. En segona posició, hi ha un empat. Sergio Tejera i Daisuke Suzuki comparteixen el privilegi i, per tant, tanquen el podi d'honor.



En la quarta posició també hi ha un empat, entre Mossa i Juan Delgado, que també van ratllar a un bon nivell a terres madrilenyes.