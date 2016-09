Hortelano, operat a Barcelona per segona vegada

L'atleta va patir greus lesions en una mà com a conseqüència d'un accident el passat 5 de setembre a Madrid.

EFE

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:08

El velocista espanyol Bruno Hortelano es va sotmetre aquest dijous a l’Hospital Universitari Dexeus de Barcelona a una nova operació per reparar les lesions sofertes a la mà dreta com a conseqüència d’un accident de trànsit sofert el passat 5 de setembre.



L’actual campió d’Europa de 200 metres va ser operat per part de l’equip del doctor Xavier Mir, traumatòleg i cap de la Unitat de Mà de l’Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport (ICATME).



«La intervenció, d’una alta complexitat tècnica, ha consistit en diverses fases: neteja i resecció de les àrees necròtiques que encara quedaven a la mà, fixació de les fractures articulars que tenia a tres dits i reparació dels tendons extensors i col·locació de pròtesis tendinoses a dos dits», informa el centre sanitari.



A més «se li ha practicat un empelt microquirúrgic cutani de l’avantbraç, que requerirà un control durant 72 hores. Per últim, s’han cobert amb empelts lliures de pell les diferents ferides que tenia al canell».



Hortelano, de 24 anys i nascut a Austràlia, i amb vincles familiars a la localitat de l’Espluga de Francolí, a més de ser el actual campió d’Europa de 200 metres, és el plusmarquista nacional de 100 i 200 metres.



L’atleta, campió europeu del doble hectòmetre, va resultar ferit després de què el passat 5 de setembre el vehicle en el qual|que es traslladava com a copilot impactés contra la part central de la via en l’A-6, a l’altura de Las Rozas (Madrid) i va ser traslladat d’urgència a l’Hospital 12 d’octubre, on va ser intervingut quirúrgicament i on romania fins ser traslladat a Barcelona.