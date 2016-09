El Nàstic sap com guanyar al Numància

Els de Vicente Moreno visiten Los Pajaritos a les 16 hores amb ganes de sumar la primera en Lliga

Actualitzada 16/09/2016 a les 18:06

El Nàstic visita a partir de les 16 hores el Numància, un equip amb el qual ja s'ha enfrontat aquesta temporada. El duel que disputaran sorians i catalans al Nuevo Los Pajaritos no tindrà res a veure amb el de Copa del Rei, ja que els jugadors que el disputaran seran completament diferents.



Per poder sumar els tres punts, Vicente Moreno tindrà encara les baixes dels lesionats Manolo Reina, Manolo Martínez i José Carlos. Tampoc entrarà a la convocatòria Jean Luc, de permís al seu país per motius personals.



El Numància i el Nàstic sumen tres punts cadascun, amb la diferència que, si avui finalitzés el campionat lliguer, serien els sorians els que baixarien, ja que són dinovens, mentre que el Nàstic és divuitè.



Com ja ve fent habitualment, Vicente Moreno va marxar amb dinou jugadors, de forma que un d'ells haurà de quedar-se sense jugar. Són dos porters els que han partit, Saja i Dimitrievski, i tot apunta que serà l'argentí l'escollit per jugar. En defensa, apunten a la titularitat Valentín, Molina, Suzuki i Mossa, quedant Bouzón i Djetei a la banqueta. Un dels dos, de fet, serà el descartat, i serà, segurament, l'africà.



En el centre del camp, Madinda, Tejera i Cordero seran els titulars, amb Muñiz a una banda i Maloku, Rharsalla, Giner o Delgado a l'altra. Lobato, acabat de recuperar de les seves molèsties, haurà d'esperar des de la banqueta. A dalt, tot i que Uche està recuperat, segons va detallar ahir el tècnic encara no està per 90 minuts, pel que Álex López tornaria a ser l'escollit.