El CBT cau a l'Hospitalet 76-60 en Lliga Catalana

Els de Berni Álvarez s'encomanen al Serrallo per remuntar

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 23:48

El Club Bàsquet Tarragona ha caigut aquest divendres, 76-60, a l'Hospitalet, en l'enfrontament corresponent a la Lliga Catalana EBA, competició en la qual els tarragonins es compliquen l'eliminatòria. El CBT rebrà els barcelonins aquest diumenge, quan intentarà capgirar la sèrie.



El partit va començar amb poc ritme. Els jugadors intentaven trobar les bones sensacions. Es notava que la pretemporada encara estava en el seu equador



Va ser l'Hospitalet qui, davant la poca efectivitat en el tir exterior dels jugadors tarragonins, va trobar les bones sensacions abans. A la meitat del primer quart es va arribar amb el marcador igualat, però a partir d’aquest moment Hospitalet, poc a poc va anar agafant el control del partit, arribant al final del primer quart amb 21-13 al marcardor.



A l’inici del segon quart, un parcial de 5-0 a favor dels locals va obligar a Berni Álvarez a demanar el primer temps mort del partit. Amb 26-13 a l'electrònic les coses no pintaven bé pels homes de Berni. Només els rebots ofensius i un gran Ferran Torres aguantaven a l’equip en aquest moments. Era l’únic jugador que incomodava a la defensa local.



L'Hospitalet va aconseguir fins a 16 punts de diferència, a la meitat del segon quart. Les coses no pintaven be i Berni es va veure obligat a esgotar els dos temps morts per intentar reconduir la situació. Després dels temps morts l’equip va anar retallant poc a poc les diferencies fins arribar al descans amb 46-37 al electrònic.



La sortida al inici del tercer quart podia ser clau pel desenllaç del partit. El CBT va pujar l’intensitat defensiva i va aconseguir que Hospitalet tingues moltes més dificultats per fer cistella. Però el desencert en el tir exterior continuava sent preocupant.



Això ho va aprofitar el conjunt local, que amb un parcial de 5-0 a falta de 5’47” per arribar al final del tercer quart, tornava a posar la diferència en 15 punts (54-39). El partit podia començar a perillar, però un altre cop els jugadors blaus van aconseguir reduir les diferències. Un triple d’Oriol Besora al final del tercer quart, posar la diferència per sota dels deu punts. 57-48.



Oriol Besora que va aconseguir el seu tercer triple, al inici del darrers deu minuts, jugava els seus millors minuts com a jugador blau, però de poc va servir. Ja que les dificultats ofensives del CBT i l’encert en el tir exterior dels locals, començaven a sentenciar el partit.



La diferència va augmentar fins superar la barrera dels vint punts. El partit estava perdut, però ara es tractava de no perdre la eliminatòria. Durant els minuts finals, es va aconseguir retallar una mica la diferència, quedant el resultat final en 76-60 i complicant molt el passe a la segona fase de la Lliga Catalana.