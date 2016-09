«L'Ajuntament fomenta la mala gestió i les ànsies de protagonisme d'alguns»

«El Nàstic és molt gran, però hi ha altres clubs amb menys equips que nosaltres i que reben unes quantitats enormes», es queixa

Actualitzada 16/09/2016 a les 17:16

—Vostès es van queixar que l’Ajuntament no els feia cas a l’hora de tenir-los en compte per atorgar subvencions, però l’alcalde va afirmar a aquest diari que podien sol·licitar-la sense cap problema.

—La sol·licitem cada any. L’alcalde es va refugiar en què hi ha una sèrie d’acords de fa anys amb alguns clubs per justificar la política de subvencions del consistori. Això és ridícul.



—Per què és ridícul?

—Perquè pel simple fet que fa temps que hi ha una sèrie d’acords signats que, a més, són completament desproporcionats i injustos, no es pot fer res actualment. Això l’únic que fa és perpetuar una situació de greuge comparatiu.



—Tothom va a demanar diners públics.

—Sí, però curiosament sempre els reben els mateixos. A més, en cap cas l’esport és femení, que és el que la nostra entitat defensa que s’hi doni suport. El TGN Bàsquet ha rebut un total de 24.392 euros des de 2011. El CBT i l’ADT, 1.240.000 euros i 381.000 euros respectivament, més 30.000 i 19.000 amb l’ajut extra d’aquest estiu, respectivament. Per no parlar d’entitats dedicades a altres esports, com el CV Sant Pere i Sant Pau, 745.000 euros, o el Nàstic amb 3.150.000. Ho troba normal?



—Es volen comparar amb el Nàstic?

—No, només demanem que ens tractin igual. El Nàstic és un dels clubs que reben subvencions, mig milió d’euros l’any, i és un club molt gran però altres que he esmentat abans no tenen tants equips com nosaltres i reben unes quantitats enormes.



—Bé, suposo que al final l’Ajuntament vol limitar qui rep les subvencions perquè si no, tothom trucaria a la seva porta.

—La política de subvencions municipal és injustificable. Aquests clubs que he esmentat abans tenen com a pròpies instal·lacions municipals, de tots els tarragonins. Nosaltres tenim el pavelló Sagrat Cor, que és el de l’escola d’on va sorgir el club, no comportem cap despesa a l’Ajuntament, ni llum, ni aigua, ni lloguers, ni conserges, etc. Miri, aquest estiu hem invertit en la millora de la il·luminació del pavelló, que no és barata, o l’arranjament d’una pista de bàsquet malmesa, i tot, com sempre, ha sortit de la nostra butxaca.



—Vostès també utilitzen pistes municipals a banda del seu pavelló.

—És un percentatge ínfim de la quantitat d’hores de bàsquet que fem a la setmana, i paguem el lloguer que correspon, no és cap cessió gratuïta. Som el club de bàsquet amb més equips, 30, cobrint des de P-3 fins a categoria sènior. I tot això amb un pressupost que surt de les quotes dels jugadors i de totes les activitats que fem.



—No hauria de ser sempre així, que cada entitat esportiva fos autosuficient?

—Sí, és clar, però que ho siguin totes. No pot ser que nosaltres ens deixem la pell per tirar endavant el club i que altres es limitin a esperar l’alcalde a l’Ajuntament dia rere dia, i això ho dic en el sentit literal de la paraula, per cobrir el seu pressupost.



—Han parlat amb la regidora d’esports?

—Hem parlat amb tots els regidors d’esports, els últims sis, i de què ha servit? Només faltava que l’alcalde encara digués que sol·licitem la subvenció, com si no ho féssim sempre. Ens ha menyspreat i ens sentim maltractats i ignorats. Estem fins al capdamunt d’aquesta manera de fer.



—Els ha trucat algú de l’Ajuntament aquest estiu per solucionar la situació?

—No. De fet, quan va sortir el primer article al vostre diari, teníem prevista una reunió amb la regidora Marbel Negueruela i el Patronat d’Esports, i aquesta es va acabar anul·lant. Així es com es fan les coses en aquesta ciutat.



—Critiquen els clubs que estan sent subvencionats però alhora volen una subvenció, no ho troba contradictori?

—No, nosaltres volem un tracte igualitari. Si hi ha diners per alguns, n’hi ha d’haver per a la resta. Els polítics s’omplen la boca amb la igualtat de gènere i resulta que nosaltres que sempre hem apostat pel bàsquet femení estem sent oblidats.



—El projecte Tarragona Fem Bàsquet el fan conjuntament amb el CBT…

—Sí, però qui paga les factures? Nosaltres. Les despeses del primer equip, a Copa Catalunya femenina, van a càrrec del TGN Bàsquet. I l’any passat hi havia dos equips sèniors.



—Què faran si no reben els diners que demanen?

—Continuar treballant, com hem fet sempre. Però des del club estem farts de callar i veure com any rere any la injustícia es perpetua.



—Realment se’l veu indignat.

—És que ho estem perquè l’Ajuntament fomenta la mala gestió i a les ànsies de protagonisme d’alguns.



—De qui?

—Home, no entenc per exemple l’ultima ajuda l’ADT per comprar plaça a Copa Catalunya i fitxar americans, amb el deute que ells mateixos diuen que tenen. Es demostra cada vegada més que si no tens afinitat política, no rebràs res.