Pere Lluís Bergadà, nou president del Club Tennis Tarragona

La seva candidatura guanya en no presentar-se’n cap més

Actualitzada 15/09/2016 a les 20:21

Pere Lluís Bergadà és el nou president del Club Tennis Tarragona. El també delegat territorial de la Federació Catalana de Tennis ha estat nomenat màxim representant del club després que no es presentés cap candidatura més abans del 14 de setembre, o sigui, aquest dimecres. Si s’hagués presentat algú més, l’1 d’octubre hi hauria hagut eleccions, però no han estat necessàries. Bergadà és graduat social professional de l’assessorament d’empreses i titular del despatx Bergadà Consultors, amb seu a Tarragona.



La Junta Directiva estarà formada per setze persones, tres dels quals seran vicepresidents. El primer Esportiu serà Agustí Pujol, el segon Institucional serà Llorenç Santos i el tercer serà Óscar Villacampa.

Josep M. Boada serà el tresorer, Josep Maria Estil·les farà les funcions de secretari i, després, la Junta quedarà configurada amb deu vocals. Aquests, seran Antonio Poveda, Rodolfo Espinosa, Silvia Lozano, Xavier Rion, Montse Cañadell, Antoni Rovira, Jordi Alventosa, Óscar Comes, Ramon Paneque i Elena Rión.



Un dels reptes de la Junta serà acollir, en el cas que finalment arribi a un acord amb l’Ajuntament, la competició de tennis en els Jocs Mediterranis, que es desenvoluparan durant l’estiu del 2017.