L'AD Torreforta presenta Devon Dorsey i Victor Verdecia

Ambdós ja han disputat dos duels amistosos amb els tarragonins

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 19:06

L’Associació Deportiva Torreforta ha anunciat el fitxatge dels jugadors Devon Dorsey i Victor Verdecia per a la nova temporada a Copa Catalunya. Després de dues setmanes a prova, la comissió esportiva del club ha decidit incorporar els dos jugadors.



Devon Dorsey, nascut a Wilmington (Delaware) fa 25 anys, és un aler pivot d’1,95 metres. En els seus quatre cursos a Central Penn College, on va graduar-se en Criminologia, Dorsey va convertir-se en el màxim anotador i rebotejador històric dels Knights a la USCAA II. En els dos amistosos de pretemporada, davant el Reus Deportiu i el Barberà, Dorsey ha brillat amb 23 punts i 11 rebots per partit.



El nou jugador dels de Torreforta va comentar que «estic molt feliç d’estar en un club com l’ADT i tenir l’oportunitat de jugar en un país com Espanya». L’aler pivot va afegir que «ho donaré tot sobre la pista per tal d’ajudar a l’equip a guanyar partits».



Per la seva part, Victor Verdecia, de 24 anys i 190 centímetres d’alçada, és un jugador exterior amb la doble nacionalitat nord-americana i dominicana, amb arrels a Espanya, ja que els seus avis van ser emigrants espanyols. Format al Niagara County College, disputant la NJCAA, es va graduar en Ciències de l’Esport i els dos darrers anys ha jugat al Leones Basketball i al Huellas del Siglo, de la República Dominicana. En els dos partits de pretemporada de l’ADT, el nou jugador dels de Ponent ha aconseguit 12’5 punts i 5’5 rebots de mitjana. Verdecia va destacar que «estic molt content d’estar a l’ADT i a Tarragona i dono gràcies a Déu per aquesta oportunitat». Sobre l’equip, Verdecia va assenyalar que «som un equip jove, que es complementa amb dos veterans, i el meu paper serà aportar el màxim possible per tal d’ajudar l’equip a guanyar».



El president de l’ADT, Robert Hernández, va explicar que «aquests dos nous jugadors aporten consistència a un equip molt jove com el nostre i ajudaran tant la línia exterior com interior». Hernández va destacar que «Devon s’ha adaptat molt bé, és un bon jugador d’equips i ens aportarà molta força dins de la zona». Sobre Victor Verdecia, el president del club de Ponent va comentar que «destaca per la seva polivalència, té molt bons fonaments, és un bon tirador, tot i que no n’abusa, i aprofita molt bé les penetracions a cistella».