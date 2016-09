La plantilla descansa a Rialp després de cinc sessions intenses

Miramón va desplaçar-se al Pallars Sobirà poques hores després de firmar

Actualitzada 19/07/2016 a les 21:33

Els homes que dirigeix Natxo González van completar ahir a Rialp la segona jornada de l’stage de pretemporada que l’equip porta a terme des de dilluns i fins aquest divendres a la localitat del Pallars Sobirà. La planificació tornava a marcar sessió de matí i tarda per a una plantilla a què el mateix dilluns va incorporar-se l’interior Jorge Miramón, darrer fitxatge oficialitzat pel CF Reus i que signava el contracte amb l’entitat roig-i-negra poques hores abans d’unir-se al grup.



Aquesta, de fet, no hauria de ser l’última cara nova a un vestidor que espera probablement l’arribada d’un central i un lateral amb la línia defensiva com la darrera en què haurà de treballar la direcció esportiva del CF Reus. A Rialp, els jugadors gaudiran avui de la primera tarda de descans i reprendran demà a primera hora els entrenaments.