La FEB prorroga la moratòria per la LEB Plata fins el 28 de juliol

El CBT ha comunicat que presentarà tots els documents necessaris aquesta setmana

Redacció

Actualitzada 19/07/2016 a les 20:01

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) prorrogarà el termini d'inscripció a la LEB Plata fins el proper 28 de juliol. D'aquesta manera el CBT ha comunicat que intentarà formalitzar la seva inscripció en els propers dies, i presentarà tots els documents necessaris aquesta setmana.



Aquesta decisió de la FEB ve presa per l'embolic que arrossega la categoria des de fa setmanes. En tot l'estat es van realitzar menys de 16 inscripcions per a la LEB Plata, de manera que la FEB es va veure obligada a fer una moratòria als clubs que no complien amb les condicions establertes. El Club Bàsquet Tarragona (CBT) és un d'aquests, i és que els blaus no van complir amb dues de les tres exigències que exigia la Federació Espanyola de Bàsquet. L'entitat, presidida per Loli Salas, va presentar la documentació requerida per a la inscripció, però va preferir no pagar els 10.000 euros que calen per apuntar a l’equip, ni presentar l’aval de 60.000 euros que exigeix la Federació. Ho va fer perquè, segons va poder saber el Diari Més, l’Ajuntament no havia atès encara les exigències del club, que passaven per comptar amb una estabilitat econòmica que, des de l’entitat, consideren necessària.



Per aquest motiu el CBT encara haurà d'esperar unes setmanes més per saber si, finalment, la temporada que ve podrà jugar a la LEB Plata o no.