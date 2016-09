L'Atletisme del Club Gimnàstic estrena patrocinis

Aquests patrocinis tindran un termini que cobreix la temporada 2016-2017

Redacció

Actualitzada 19/07/2016 a les 20:23

Les empreses que s’incorporen al patrocini de la secció d’Atletisme del Nàstic, per la temporada 2016-2017, són Calibro Abogados, despatx d’advocats i economistes; Raycor, distribució de materials de construcció; i Global Approach, intermediació internacional, que repeteix de la passada temporada.



L’acte de signatura, que s’ha fet efectiva aquest dimarts al matí, permetrà un impuls a les activitats d’aquesta històrica secció del club i que tants èxits li ha aportat.



El president Josep Maria Andreu i la coordinadora Silvia Madorrán han agraït l’esforç de les empreses i el seu compromís amb la secció, que faran possible millorar els serveis de l’escola d’atletisme del club i el seu nivell esportiu.



Pel que fa a les empreses patrocinadores, Carles Pedreño, en representació de Calibro Abogados, ha destacat la seva «satisfacció personal per tancar aquest acord entre les parts»; personalment, perquè els seus inicis en l’esport de competició van ser en la pràctica de l’atletisme. Yolanda Ramos, de l’empresa Raycor, ha expressat el «compromís de la seva empresa per iniciar una relació de col·laboració directa amb el Nàstic». Per la seva banda, Mario Rigau, de Global Approach, ha destacat «la gran tasca que fan a l’escola d’atletisme del Nàstic els monitors i tècnics de la secció».