Una organització rescata beagles usats a laboratoris quan anaven a ser sacrificats per menjar

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:53

The Animal Hope & Wellness Foundation, una organització americana dedicada al rescat de gossos a la Xina ha compartit un vídeo on es veu el rescat de gossos de la raça beagle que, segons apunten, «havien nascut en un laboratori on havien fet proves sobre el seu cos i que després es van vendre a un escorxador per utilitzar-los com a menjar». Els fets van passar a Yulin, una província de la Xina on encara és habitual el consum de carn de gos i gat.«Humiliats, injectats amb sèrums. Després es va empènyer a un camió cap a yulin» expliquen. L'organització ha compartit un vídeo on es veu el seu rescat i trasllat en avió dels gossos. L'entitat explica que els animals tenien por al principi però «poc a poc estan aprenent a confiar de nou». Ara busquen adopció a través d'aquesta organització.Aquesta entitat dirigida activista animal Marc Ching The Animal Hope and Wellness Foundation (AHWF), rescata animals dels escorxadors i camions on els gossos són utilitzats per comercialitzar amb la seva carn i treballen pel canvi legislatiu i prohibició d'aquest comerç.