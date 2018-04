Els elefants de l'accident d'Albacete van ser capturats del seu entorn natural fa més de quaranta anys

L'entitat Libera! ha afirmat que el Circ Gottani compta amb tres expedients sancionadors i van ser capturats d'Àsia

Actualitzada 04/04/2018 a les 13:15

Els elefants que aquest passat dilluns van patir un accident a Albacete en bolcar el camió que els transportava eren propietat del domador JoyGartner, del circ Gottani, que compta amb tres expedients sancionadors a Galícia, segons va denunciar l'associació animalista Libera! i que van ser capturats del seu entorn natural a Àsia.Un dels elefants que viatjaven en el camió que va bolcar en un tram de la A-30, al seu pas per Pou la Canyada (Albacete), va morir i altres quatre van sobreviure, encara que alguns d'ells van patir greus ferides com es pot veure a les imatges. Les xarxes socials i les entitats animalistes s'han mostrat indignades pel tracte rebut donat que després de patir el greu accident els animals van ser traslladats a una esplanda sense palla i únicament de ciment, i consideren que el tracte veterinari no va ser el més adeqüat.En un comunicat, l'entitat Libera! ha indicat que els els animals van ser capturats en estat salvatge en zones d'Àsia en la dècada de 1960 i «eren explotats pel circ Gottani», segons dades de l'Associació parlamentària per la defensa dels drets dels animals, que ha instat al Govern a prohibir l'ús d'animals en espectacles circenses.Per la seva banda, des de Infocircos (plataforma formada perper les organitzacions FAADA, AnimaNaturalis, CAMINA, Born Free Foundation (UK) i AAPPrimadomus, que treballa amb l'objectiu d'acabar amb l'ús d'animals salvatges en el circ) recorden que la Comissió Europea va declarar oficialment que el Reglament 1/2005 sobre protecció d'animals salvatges durant el transport no aplica als animals de circs i apunten que «per tant, el transport en el qual viatjaven els elefants no estava homologat per traslladar elefants, com ha difós el sector circense».D'altra banda, el partit animalista PACMA està recollint signatures per que prohibir al Circ Gottani fer servir animals i que els proporcioni un retir digne a través d'aquesta petició i ha convocat per avui una manifestació a Madrid, davant del Ministeri de Medi Ambient a les set de la tarda.Els quatre elefants, tots femelles, es troben instal·lats «en un recinte de l'empresa adjudicatària del servei de neteja municipal», segons ha confirmat a agències de notícies l'alcalde de la localitat, Francisco García i apunta «els símptomes indiquen que es van recuperant a poc a poc ».