El 64% dels treballadors creu que la robòtica artificial destruirà més treballs dels quals crearà, segons un estudi

Són els resultats d'una enquesta realitzada entre 7.000 empleats dels set països amb més inversió en aquest sector

Actualitzada 26/03/2018 a les 09:32

El 64% dels treballadors creu que la robòtica i la intel·ligència artificial destruiran més treballs dels quals crearan, segons una enquesta realitzada entre més de 7.000 empleats dels set països amb més inversió en aquest sector.Experts en aquest àrea van participar recentment en una conferència a Londres sobre com els robots i la intel·ligència artificial canviaran el futur del treball, on han coincidit a assenyalar que el món s'enfronta a una «imminent revolució» per la qual no està preparat.L'alemany Martin Lechner, director executiu de la Unitat de Noves Tecnologies en Messe MünchenGmbH, va informar que més del 70 % dels treballadors considera que els robots substituiran als humans en tasques perilloses, com la càrrega de pesos o la manipulació de certs elements, i aconseguiran una major precisió en la producció.No obstant això, més de la meitat dels interpel·lats pensa que és important que els robots substitueixin els treballs de menor qualificació.Lechner va afegir que el 54 % no creu que les polítiques públiques estiguin recolzant, ja sigui mitjançant inversió en educació o entrenament, la transició del treballador al món digital.Michaels va presentar els resultats d'un estudi que analitza dades de treballadors suecs i nord-americans, des de la dècada dels vuitanta fins avui, i l'impacte que la tecnologia ha tingut en l'ocupació.Les conclusions de la recerca valoren l'impacte positiu que els robots industrials han tingut a millorar la productivitat, però també que han reduït els treballs no qualificats, amb el consegüent augment de l'atur.«L'horitzó del canvi encara es percebrà dins de diverses dècades i, encara que molts treballs han estat substituïts i reconvertits al llarg de la història, és raonable esperar la pèrdua d'ocupacions», va confessar pel que fa a la revolució digital.En l'era de la revolució digital, segons l'expert, els robots industrials i de serveis estan constantment «batent nous rècords de vendes» en aquells països que no volen quedar-se a la saga i que poden permetre's destinar fons a aquest sector.